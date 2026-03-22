Delitto di Garlasco: l’indiscrezione sulla consulenza Cattaneo? “Non stimola alcun interesse”: Tizzoni, il legale dei Poggi, avvia la corsa a minimizzare

Lo ribadiamo anche a freddo e dopo averci dormito sopra una notte: è una bomba solo a metà. Ma attenzione, perché c’è chi, addirittura, ha deciso di considerarla ancora meno. Qualcosa, in estrema sintesi, che “vale zero”. Stiamo parlando dell’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, il primissimo a commentare l’indiscrezione diffusa dal TG1 in un sabato sera in cui – oltre a Alberto Stasi che è in prigione da undici anni – ognuno sarà stato a fare i cavoli suoi libero da talk show, interviste e tutto il teatro che s’è creato intorno alle indagini sul delitto di Garlasco.

“Per chi crede agli scoop su indagini che dovrebbero essere segrete e non vuole confrontarsi con quanto già stabilito nel 2009 e nel 2014 nel contraddittorio delle parti dalle perizie e non dalle consulenze tecniche di parte – ha detto il legale della famiglia Poggi a La Provincia Pavese - quelle del tg1 sono notizie che sembrano poter essere interessanti. Per chi conosce gli atti pubblici del processo Stasi e conosce le regole sul giudizio di revisione, quanto detto dal TG1 non stimola alcun interesse”.