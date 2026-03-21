Delitto di Garlasco: “Chiara Poggi ha lottato con chi l’ha uccisa”. L’anticipazione del TG1 sulla consulenza Cattaneo è una bomba a metà

La Procura di Pavia non parla. Semmai “lascia trapelare” e sempre attraverso il TG1. Ormai la dinamica è nota da un pezzo e è per questo che questa sera, dopo l’edizione delle 20, s’è scatenata la corsa a riprendere una notizia che, in realtà, s’era intuita già da un po’: Chiara Poggi ha lottato con chi l’ha uccisa. S’è difesa. E a raccontarlo sono i segni sul suo corpo. E’ una bomba? Senza nulla togliere al lavoro degli altri e a indiscrezioni che sicuramente sono più ufficiali di tutte le altre no: non è una bomba. Perché all’ipotesi che Chiara fosse stata colpita subito, senza neanche la possibilità di una minima reazione, non ci aveva creduto neanche il Procuratore Generale (l’accusa) quando chiese di non procedere alla conferma della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Appello nei confronti di Alberto Stasi. Ok, persino il Procuratore Generale fu ignorato e la storia è nota, ma il punto adesso è un altro.