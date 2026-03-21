Non ho un bel ricordo di Umberto Bossi: c'ero quando gli adulti diventavano cattivi contro 'i terroni di Star Wars'

La prima volta che ho visto 'i grandi' diventare cattivi, ero a un matrimonio. Si sposava qualche conoscente di famiglia, non ricordo più chi. Quello che ricordo, invece, è che mentre cenavamo tutti insieme in quel giorno di festa, a qualcuno venne un'idea. Stese un grandissimo lenzuolo sul prato e ci disegnò sopra il logo della Lega. Subito, ne arrivarono altri. Scrivevano 'A morte i terroni!', cose sul Vesuvio, sulla lava. In breve tempo, quel lenzuolo divenne tutto verde, pieno di scritte che mai avrei potuto riportare a scuola in un tema. Perché quelle robe mica si dicono. Probabilmente, mi sarei presa un'insufficienza e anche una nota. In quel momento, invece, si stavano divertendo tutti: sghignazzavano, era un gioco. Io sapevo solo che mi spaventavano.

Pure perché questi 'terroni', stronzi per stronzi, non è che fossero lì con noi a tirarci dispetti brutti. Anzi, per quel che ne conoscevo di geografia, avevo idea che stessero piuttosto lontani. E che male potevano farci? Perché 'i grandi', che fino a lì pensavo avessero sempre ragione proprio in quanto 'grandi', li volevano morti? Nel dubbio, io non li volevo mica morti. Nemmeno sapevo chi fossero. Ma sicuro non erano nazisti, quelli che avevano messo su i campi di concentramento, ecco loro di sicuro non erano brava gente. 'I terroni' potevano mai aver fatto qualcosa di peggio? Ben lungi dal comprendere cosa gridasse in tv quel signore che si chiamava Umberto Bossi, comunque mi sembrava avesse convinto tutti che sì, i 'terroni' dovevano essere per forza il peggio, perfino peggio dei nazisti.