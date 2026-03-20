Anche Alessandro Di Battista e Pino Insegno stanno con la curva Nord: “Zero abbonamenti il prossimo anno”. Gli ultras e il popolo della Lazio stanno vincendo la battaglia contro Lotito?

Libero è colui che sceglie da solo la propria strada. Libertà, parola determinante e abusata. La stessa che sarebbe dovuta comparire sulla tribuna Tevere dello stadio Olimpico. Il presidente Claudio Lotito ha detto di no. I tifosi della Lazio sono uniti contro il proprietario della loro squadra. La Lazio è dove sono i laziali, dicono. La curva Nord ha coinvolto tutto il popolo biancoceleste in questa battaglia. “Dobbiamo convincere la gente che per il bene della Lazio dobbiamo seguire un’unica via”. È la via della protesta. Lo ha detto Yuri della Brigata nella puntata pubblicata su YouTube intitolata Nel buio, la luce: “Se io non sogno, vivo di incubi”. Gli ospiti sono Pino Insegno e Alessandro Di Battista. Da diverse giornate i tifosi hanno deciso di non entrare allo stadio e unirsi in un grido: Lotito vattene. “C’è la possibilità per un popolo di ottenere un risultato grazie alla compattezza”, dice Di Battista, “io mi immagino zero abbonamenti il prossimo anno. Questa roba servirà, non può non servire”. E aggiunge: “Questo risultato farà parte dei grandi trionfi della nostra storia”. Sono i sogni che si materializzano grazie alla comunione di intenti di gente che, al di là della posizione del seggiolino all’Olimpico, si trova dalla stessa parte della barricata. Limitare la contestazione a una voglia di risultati e vittoria è una tentazione forte: ma è un gesto d’amore quello di cui parla la Brigata.