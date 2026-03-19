Ma cosa sa Roberto Saviano su Inter e ‘ndrangheta in curva Nord? “Beretta conserva i segreti, siamo solo al primo atto. Per i rapporti con mafia e ultras i nerazzurri meritano di retrocedere”

Due sono le curve di San Siro, due le tifoserie organizzata, due i direttivi. L’inchiesta è una, Doppia Curva, che ha spezzato la linea dirigenziale che fino al 4 settembre 2024 aveva controllato gli ultras di Milan e Inter. I club meneghini, invece, per il momento sono usciti puliti da tutta questa storia. Per la giustizia ordinaria sono anzi vittime delle pressioni esercitate dagli uomini più influenti dei due versanti di San Siro. Roberto Saviano la pensa diversamente: la dirigenza dell’Inter sarebbe compromessa con la mafia. Lo ha detto in varie occasioni e lo ha ribadito nella sua ultima diretta Instagram: “Invito loro (i tifosi dell’Inter). sempre a leggere l'inchiesta Doppia Curva. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter, ma per una furbata dell'Inter di essersi dichiarata immediatamente subito parte lesa dopo aver risolto pagando le problematiche, ma è solo l’inizio. L’Inter di fatto ha dichiarato: siamo stati costretti a subire dalla ‘ndrangheta la gestione dei parcheggi, delle curve e del franchising. Come a dire siamo stati intimiditi, ma è una visione assolutamente superficiale. L’Inter meriterebbe la retrocessione in B per come ha gestito i rapporti con la ‘ndrangheta ed i suoi tifosi”. Che i capi ultrà parlassero con Simone Inzaghi, alcuni calciatori o ex (Skriniar o Marco Materazzi), giornalisti vicini all’ambiente Inter, dirigenti (Zanetti su tutti) è un fatto. Ci sono le intercettazioni e le carte della Procura lo certificano. Sulla natura di quelle relazioni c’è possibilità di interpretazione. Lo diciamo senza ambiguità: né l’ex allenatore né i dirigenti sono stati indagati. Marco Ferdico aveva chiesto più biglietti per la finale di Istanbul. Non gli bastavano 1000 biglietti per la curva. Ne chiede almeno 1200. I costi, dice, sono esorbitanti. Ne parla sia con lo Slo Massimiliano Silva che con Simone Inzaghi. Il mister risponde: “Mi adopero”. Ferdico chiede che venga informato l’allora ad Beppe Marotta. Passa qualche tempo ed effettivamente la concessione agli ultras viene fatta: 1500 biglietti. Più di quanto prospettato dall’ex capo ultrà. L’Inter ha chiesto di essere risarcita per i danni ricevuti.