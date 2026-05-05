"Falsissimo a Teatro", Fabrizio Corona sgancia la bomba su Garlasco: "Non avrete mai le prove di chi ha ucciso Chiara Poggi. Spero che Sempio non venga condannato”

Insomma: "Le prove certe di chi ha ucciso Chiara Poggi nell'omicidio di Garlasco, non le avrete mai, perché non ci sono". Non c'erano prima e non ci sarebbero nemmeno adesso che si è aperta una seconda fase d'inchiesta; semplicemente, secondo Corona, la Procura starebbe andando avanti ma si giungerà comunque a un nulla di fatto. L'ipotesi di Corona dunque, è che un'eventuale condanna di Sempio poggerà sulle stesse basi di quella di Stasi, cioè una colpevolezza che non è provata da alcuna certezza assoluta. E questo lo avrebbe dimostrato proprio la riapertura del caso.