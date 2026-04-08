Ok, ma che cos'è lo "slap" di cui parla Corona nel video di Falsissimo? Poi promette: se la Procura non indaga su Mediaset, stavolta "denuncio il PM, il reato è grande come una casa"

Dopo il blocco dei canali social e la sentenza che imponeva la rimozione dei contenuti realizzati su quello che Fabrizio Corona ha chiamato "sistema Signorini", l'avvocato Ivano Chiesa aveva esultato: a suo dire, la sentenza dimostrava che Fabrizio Corona aveva vinto. Perché chiunque ha diritto ad informare e, per questo motivo, sarebbe bastato specificare che il procedimento giudiziario è in corso, perciò la colpevolezza ancora tutta da stabilire.

L'avvocato Chiesa aveva dunque annunciato una nuova puntata del format, pubblicata lunedì 6 aprile su YouTube con il titolo La supponenza del potere.

Nel corso di questa puntata post referendaria, sulla base di quanto disposto dal Tribunale, Corona ha parlato perciò di "presunto sistema Signorini": dopo aver intestato a Falsissimo la vittoria del "no" al referendum sulla giustizia, ha ripercorso quanto avvenuto dall'ultima volta. La rimozione dei contenuti dai suoi profili social e, tra una dichiarazione e l'altra di Pier Silvio Berlusconi nell'intervista al Corriere della Sera, ha letto anche la richiesta della causa ultramilionaria di Mediaset, riguardo a cui ha introdotto il concetto di slapp (con scritta in sovraimpressione come "slap").