Corona-Signorini, il Tribunale ordina la rimozione dei contenuti ma l'avvocato Chiesa esulta: "Abbiamo vinto". E annuncia la nuova puntata di Falsissimo

Soddisfatto pure l'avvocato Chiesa, che condivide un reel su Instagram: hanno vinto. "Fabrizio Corona -dice- è stato zitto tutto questo tempo: ha voluto rispettare il provvedimento in attesa di questa decisione. Bene, la decisione è arrivata e al di là di quello che hanno scritto sui giornali, abbiamo vinto". Più nel dettaglio: "Il provvedimento è stato parzialmente, ma per la gran parte accolto, perché il Tribunale dice che il diritto di cronaca ce l'ha chiunque, non solo il giornalista professionista. E quindi ce l'ha anche Fabrizio Corona, che non può essere tacitato: può dire quello che vuole". Questo diritto, continua Chiesa, "sopravanza al diritto alla reputazione, contrariamente a quanto si è sostenuto"; naturalmente a patto di rispettare determinati requisiti. Cioè la continenza di forma, non si può insultare nessuno, e qualora si racconti un fatto sottoposto a indagini, dirlo. Perciò, annuncia dunque l'avvocato, quello che Corona farà, sarà appunto presentare denunce e querele come denunce e querele in fase di indagine.

Ma dove lo farà? Ecco, appunto: nella nuova puntata di Falsissimo che sta per arrivare. Fabrizio Corona riprenderà a pubblicare i suoi contenuti rispettando la pronuncia del Tribunale: "Il secondo tempo della partita è appena iniziato"