Il 13enne di Bergamo che accoltella la professoressa è la nostra Adolescence. E sbagliate a chiamarla "lettera": quello è un vero e proprio manifesto violento

È la sovversione dello status quo, l'istituzione, incarnata dall'insegnante di francese: la ribellione contro il sistema, rappresentato dalla professoressa al posto del padre, verso il quale al ragazzino era mancato il coraggio. Altro che "lettera", allora: più un manifesto anarchico, il risultato di una radicalizzazione ben codificata.

"Non ho trovato il coraggio -scrive infatti il ragazzino- di uccidere mio padre". Poi continua: "Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere una vita così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Sono stanco di tutto questo, quindi ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia insegnante di francese. La scelta non è casuale, è mirata. Le piace prendermi di mira, umiliarmi davanti a tutti, fare commenti cattivi, battute di cattivo gusto e giustificare la violenza contro di me anche quando sono chiaramente la vittima. Quando un ragazzino gracile mi ha dato un pugno, non ho reagito. Gli insegnanti non se ne sono nemmeno accorti. Sono dovuto andare da loro e spiegare l’accaduto, e questo dimostra quanto la scuola stia fallendo. Quando la mia insegnante di francese ha avuto l’audacia di dire che me lo meritavo, il preside non ha fatto nulla".