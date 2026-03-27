“Malavia” di Nunzia De Stefano è l’unico film che parla davvero di come scappare dalla periferia. Ecco come il cinema (e la musica) diventano l’alternativa alla criminalità

Qualche mese fa, durante la Festa del cinema di Roma, sono passati a trovarci la regista Nunzia De Stefano e l’attore Mattia Francesco Cozzolino. Abbiamo parlato del film, il loro film, Malavia. Una produzione Archimede e Rai Cinema che arriva nelle sale con Fandango Distribuzione e racconta la storia di Sasà (interpretato meravigliosamente da Mattia Francesco Cozzolino), tredicenne della periferia napoletana con il sogno di diventare rapper, che cerca di riscattare sé stesso e la madre Rusè (Daniela De Vita) attraverso la musica, ma dopo la disillusione e la caduta nella criminalità, a un certo punto della storia, solo l’incontro con il suo mentore Yodi (Giuseppe “PeppOh” Sica) gli restituirà la speranza di un nuovo inizio.
È un film intenso, Malavia, ma prima di tutto un'occasione per parlare di domani, di futuro e interrogarci sui sogni (ma anche per specchiarsi negli altri e ragionare sul rapporto madre e figlio) e un lungometraggio per mettere al centro del discorso il ruolo della periferia di Napoli e la sua vitalità. “Nel film traspare tantissimo, è pieno di energia, anche i ragazzini non si fermano mai con i loro sogni, con gli amici, sono tutti così legati. Poi Napoli è trasversale, può raccontare tutto, anche le immagini che possiede, le persone che la vivono, io sono di parte… è la mia amata città”, ci aveva spiegato De Stefano.
Dopo la sua opera prima Nevia anche in Malavia l'arte è effettivamente il mezzo, è la speranza che scorre tra i vicoli, che occupa spazio, anzi cerca di prendersi tutto. Anche quando non è facile. Perché niente è risolto, nulla è banale e lo stesso Sasà si scontrerà con la realtà difficile, sbaglierà e il resto non ve lo spoileriamo. Ogni momento, ogni sequenza di Malavia, hanno bisogno di essere riletti. E parlando di musica (il brano “Malavia” che accompagna i titoli di coda, è scritto proprio da Speaker Cenzou/Vincenzo Artigiano, Giuseppe “PeppOh” Sica e Mattia Cozzolino) e di ambizioni, la regista a MOW era stata chiara: “È fondamentale il sogno. (…) Ti riempie, hai un obiettivo, vuoi raggiungere il tuo sogno di fare qualsiasi cosa”. Il sogno è vitale, è allora ciò che ci rende vivi, attivi, presenti di fronte alle cose, anche alla realtà che spesso non è come vorremmo.