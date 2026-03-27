“Malavia” di Nunzia De Stefano è l’unico film che parla davvero di come scappare dalla periferia. Ecco come il cinema (e la musica) diventano l’alternativa alla criminalità

Dopo la sua opera prima Nevia anche in Malavia l'arte è effettivamente il mezzo, è la speranza che scorre tra i vicoli, che occupa spazio, anzi cerca di prendersi tutto. Anche quando non è facile. Perché niente è risolto, nulla è banale e lo stesso Sasà si scontrerà con la realtà difficile, sbaglierà e il resto non ve lo spoileriamo. Ogni momento, ogni sequenza di Malavia, hanno bisogno di essere riletti. E parlando di musica (il brano “Malavia” che accompagna i titoli di coda, è scritto proprio da Speaker Cenzou/Vincenzo Artigiano, Giuseppe “PeppOh” Sica e Mattia Cozzolino) e di ambizioni, la regista a MOW era stata chiara: “È fondamentale il sogno. (…) Ti riempie, hai un obiettivo, vuoi raggiungere il tuo sogno di fare qualsiasi cosa”. Il sogno è vitale, è allora ciò che ci rende vivi, attivi, presenti di fronte alle cose, anche alla realtà che spesso non è come vorremmo.