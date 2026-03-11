Dove sono finiti i ribelli del cinema? “Nouvelle Vague” di Richard Linklater e una necessità: ricominciare a fare film “in modo politico” (come Godard)

Nouvelle Vague di Linklater, dicevamo, è la storia di Jean-Luc Godard nel momento in cui gira Fino all’ultimo respiro. Un film con un'ambientazione e un cast incredibilmente simili agli originali (Zoey Deutch è Jean Seberg, il perfetto Guillaume Marbeck è Jean-Luc Godard, Aubry Dullin è Jean-Paul Belmondo, Adrien Rouyard è François Trouffat). Qui Godard non ha neanche trent'anni e sente di essere già in ritardo. Non mancano momenti per parlare di Cannes, di Rossellini, e poi l'aspetto più affascinante: Linklater decide di mostrarci i volti, i nomi di tutti (o quasi) gli artisti del movimento. Chi ha appena visto il film del regista americano o ha recentemente recuperato la filmografia figlia di quel periodo storico, difficilmente riuscirà a guardare al domani senza abbandonarsi alla tristezza. Senza fuggire la nostalgia, senza crogiolarsi nella solita e amara convinzione che un cinema così non ritorni mai più. E che tutto sia finito per sempre. Rohmer, Chabrol, Varda. Alle spalle un'era folgorante, davanti a noi cosa? Eppure la verità è che questa "disperazione” anziché annichilirci dovrebbe svegliarci, perché Jean-Luc Godard, François Truffaut non “rifonderanno” i loro nomi, ma ce ne saranno altri che diranno cose diverse, in modo diverso se sapranno uscire dai soliti schemi, conflitti rassicuranti, soggetti stereotipati e così via (e svariati titoli candidati agli Oscar questa volta ci vengono in aiuto, basta pensare al grido di naturalezza di Hamnet di Chloé Zhao o l'analisi emotiva di Sentimental Value di Joachim Trier). Servirebbe piuttosto usare la disillusione, dirottare quella sensazione di “disfatta” in nostro favore per costruire un cinema legato al reale e riacquisire la voglia di fare gruppo, ricominciando a fare film "in modo politico" come diceva Godard e ad avere coraggio di immaginare sentieri diversi (specie in Italia). Aggrapparsi a un'idea e rifondare così un manifesto, ancora "vago" forse, imperfetto, ma finalmente Nuovo.