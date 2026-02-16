È morto uno che aveva le palle di vivere davvero il cinema. Se n’è andato Federico Frusciante

Federico Frusciante è morto, viva Federico Frusciante. Non è solo un gioco retorico: è il modo più onesto per raccontare uno che ha fatto del cinema non un mestiere, ma una condizione dell’essere. C’è un momento nella vita di ognuno in cui una scelta apparentemente marginale diventa destino. Per Frusciante quella scelta è stata rientrare in una sala cinematografica, ancora e ancora, fino a farne una casa. Perché per uno come lui, che parlava, scriveva, riprendeva e probabilmente sognava di cinema, andare al cinema non era un gesto culturale: era un atto biologico. Non si trattava di decidere se vedere un film, ma di capire quale vedere per primo. Che fosse un horror di serie Z o l’ultimo film di un autore consacrato, la dinamica non cambiava. La sala era il luogo dove la vita si condensava, si deformava, si amplificava. E lui stava lì, in mezzo agli altri, non sopra. Il cinema è vita, la vita è cinema: in pochi come Federico Frusciante hanno reso questa formula qualcosa di concreto, quasi fisico. Divulgatore, critico, polemista, performer involontario: guardare un suo video era come trovarsi sotto il palco durante un concerto new wave, travolti da un flusso continuo di parole, giudizi, citazioni e improvvise accelerazioni. Parlava “a dumila”, come diceva lui, e non era solo una cifra stilistica: era il riflesso di una mente che correva alla stessa velocità delle immagini che amava. Non c’era patina, non c’era costruzione estetica ricercata. A chi gli chiedeva più montaggio, più effetti, più inserti rispondeva con disarmante coerenza: “Se investissi maggiore tempo nei video lo sottrarrei al cinema, e questo non me lo posso permettere”. In quella frase c’è tutto. Il mezzo era subordinato al fine. Il commento era sempre figlio della visione, mai il contrario. Anche la sua videoteca a Livorno, la Videodrome di via Magenta 85, non era un’operazione nostalgica ma un’estensione naturale di quell’urgenza: creare uno spazio dove il cinema potesse continuare a circolare, a essere toccato, discusso, rimesso in movimento. Il suo canale YouTube, con video chilometrici e infiniti, oppure brevi e taglianti, era la naturale prosecuzione di questo percorso. Nessuna strategia, solo “occhio e cuore”. E anche tanta testa.