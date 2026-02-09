Abbiamo visto 'Le cose non dette' al cinema, ma com'è? Il film di Gabriele Muccino è un concentrato del suo cinema, ma con un finale che spiazza e ci fa spostare lo sguardo

Elisa, interpretata da Miriam Leone, se lo ripete spesso: basta spostare lo sguardo, per cogliere l'essenza delle cose. Quando lei ci riesce, trova l'ispirazione per scrivere un nuovo articolo e persino il rapporto con Carlo, Stefano Accorsi, sembra tornare quello di prima: la felicità che si erano dati all'inizio della loro storia, a Tangeri è di nuovo lì, come se non se ne fosse mai andata. Basta spostare lo sguardo anche su Anna (Carolina Crescentini), la moglie di Paolo (Claudio Santamaria): migliore amico di Carlo dai tempi dell'università, è solo andando insieme in vacanza, che l'ossessione della donna si scopre nella sua gravità.

I personaggi di Gabriele Muccino sono incarnazione delle nevrosi della generazione a cavallo tra i 40 e i 50 anni: una generazione che fa i conti con chi è diventata e con la vita che è passata; per loro non è più tempo delle infinite possibilità, il mondo si è ristretto. Rimangono le scelte, quelle sì infinite: basta una frase non pronunciata, una verità nascosta, per cambiare il corso degli eventi. Se la prima volta, al ristorante, Carlo avesse detto agli altri che Blu, la cameriera del locale, era una sua studentessa alla facoltà di filosofia, tutto si sarebbe fermato lì. Invece è partita una catena di bugie, con la ragazza che si è spinta persino fino a Tangeri per seguire Carlo, di cui è perdutamente innamorata.