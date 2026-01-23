Marty Supreme, una storia americana. L’ascesa di un bambino capriccioso che voleva essere il numero uno, proprio come Timothée Chalamet

In fondo Marty Supreme è la storia di un bambino capriccioso, che chiede un posto dove dormire, vuole la paghetta da spendere per giocare e scappa dalla madre per giocare ancora. Quando perde scalcia, chiede subito la rivincita perché l’avversario ha barato, a volte si merita pure una bella sculacciata. Quella testardaggine infantile che se applicata allo sport diventa dedizione assoluta e ossessiva, in cui ogni scelta è subordinata al raggiungimento dell’obiettivo: diventare il più forte. La scelta della prima canzone è emblematica: Forever Young. Il film è già tutti lì. Josh Safdie, come suo fratello Benny in The Smashing Machine, sceglie uno sport non-sport, una disciplina ancora in ombra rispetto alle altre (qui il ping pong, lì le arti marziali miste), e che per emergere ha bisogno di uno come Marty Mauser. Un atleta di quelli che “fa notizia” e si lascia andare a battute politicamente scorrette su Auschwitz (anche lui è ebreo quindi può farlo), arringando la folla con giocate inutili ma spettacolari. Timothée Chalamet, del resto, l’ha detto chiaramente durante la premiazione agli Screen Actors Guild Awards: lui vuole essere uno dei grandi, come Michael Jordan, Marlon Brando e Daniel Day-Lewis. La prossima notte dell’Academy potrebbe essere la sua. Josh Safdie ha rispettato l’ambizione dell’attore e gli ha costruito addosso un personaggio frenetico e imbroglione, megalomane e spregiudicato. Come fare altrimenti a prendersi tutto, se non con questi difetti. E come può una parabola del genere esser raccontata senza una principessa da conquistare, quasi fosse un personaggio di una favola Disney d’altri tempi e non il fulcro di una storia targata A24: Gwyneth Paltrow interpreta Kay Stone, icona del cinema degli inizi ma ritirata dalle scene. È sposata con un ricco industriale delle penne, Milton Rockwell, che per Marty è un altro bancomat da sfruttare: sembra farcela, all’inizio, è più giovane e ha ancora i capelli, ma poi il denaro e il bisogno prendono il sopravvento e Marty si trova costretto al compromesso.