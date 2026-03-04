Che "2 di picche"! La Rai e Cerno volevano la striscia quotidiana prima del Tg2 (orario privilegiato), ma la redazione insorge e lo scarica

La guida Rai presenta la striscia di Tommaso Cerno come “una lettura critica delle notizie di attualità, con attenzione ai temi della politica, dell'economia, della società e ai fenomeni culturali e sociali che incidono sul dibattito pubblico”.

Da quanto sappiamo, lo aveva anticipato La Notizia, Tommaso Cerno avrà a disposizione uno studio a Roma e uno a Milano. Come autore invece, un collaboratore che già lavora con lui a Domenica In: Alessandro Usai, cognato del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. La sorella, Antonella Giuli, è assunta all'ufficio stampa della Camera dopo aver seguito per anni la comunicazione di Fratelli d'Italia.

I parlamentari del Partito Democratico avevano subito chiesto chiarimenti in Commissione di Vigilanza Rai, considerando la striscia di Cerno prova “dell’uso della Rai come strumento di propaganda politica”, reso possibile da una Commissione di Vigilanza in stallo, perché ancora senza un presidente di garanzia”. Avevano inoltre sottolineato l'avvicinarsi del referendum, in riferimento alla vicinanza di Cerno al governo in carica. Il giornalista si era difeso paragonandosi ad Andrea Pucci: “Non gli basta zittire Pucci. Devono tappare la bozza anche a me”, aveva scritto su X.