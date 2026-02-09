Ma dove caz*o è Carlo Conti? Pucci cuor di leone si tira indietro, scoppia la polemica e che dice il direttore artistico del Festival?

Si è persa nel rumore che sta accompagnando la vicenda, eppure pesa molto l'assenza di Carlo Conti: silenzio via stampa, silenzio via social, dove l'ultimo segno di vita sono gli auguri al figlio Matteo. Nel frattempo, dall'annuncio di Pucci sul palco dell' Ariston al fianco di Conti e della Pausini, ci sono stati gli articoli, i vecchi contenuti social di Pucci che spuntavano fuori, a ricordare che fuori dal palco il comico ha dei trascorsi che poco si addicono al ruolo nazionalpopolare che sarebbe andato a ricoprire: sul palco più importante della tv italiana, oltretutto. Poco dopo, gli esponenti del PD in commissione di vigilanza, chiedevano che i vertici Rai spiegassero la scelta del comico “palesemente di destra, fascista e omofobo”. Fino alla rinuncia ufficiale di Pucci stesso, per cui si è scomodata la -anzi: il- Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa e giù a scendere. Attraverso apposito comunicato stampa, la Rai ha espresso rammarico per la decisione del comico a seguito delle gravi minacce ricevute e del clima di intimidazione nei suoi confronti”. E ancora: “Non resta che esprimere preoccupazione per il clima d’intolleranza e di violenza verbale generato nei confronti di un artista che ha fatto della satira e della comicità non conformiste il suo modo di esprimere libertà di pensiero”.

Bisognerebbe comunque capire cosa si intenda per “intolleranza e violenza verbale”: perché gli articoli che contestavano la scelta sono semplicemente diritto di critica, banale estensione dell'articolo 21 della Costituzione, e altrettanto per i commenti social . Ad eccezione di quelli offensivi che, purtroppo, infestano il web rendendolo un ambiente tossico anche per gli sconosciuti: del resto Pucci sa bene come funziona, dato che quando derideva la Schlein per l'aspetto fisico, non stava certo criticando la visione politica della segretaria del Partito Democratico.