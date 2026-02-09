Mio figlio, mio dolce nemico. Su “Jacopo” di Umberto Piersanti e la poesia per un ragazzo autistico. Amato, vissuto, sofferto

Chi è Jacopo? Prima di tutto un figlio e non un oggetto poetico. Non è una luna, un bosco, un fuoco. È piuttosto una storia, o una serie di storie, che hanno dentro il fuoco, il bosco e la luna che caratterizzano da sempre la poesia di Piersanti. Jacopo è anche un soggetto scomodo, un figlio-nemico, un alleato nella solitudine, un silenzioso compagno di viaggio. Un rematore, una pecora e, chissà, talvolta un pastore. È anche un naufrago, “nella zattera dove stai / senza compagni” come si chiude una delle poesie più belle e note di Piersanti. Una giostra che lo affascina, perché questo figlio, la cui purezza è anche un’innata vecchiezza, condivide le passioni del padre, e cioè l’amore per un modo di cui Piersanti è ormai, in letteratura, il solo, tenace testimone. E pare così che in Jacopo abbia trovato un altro, inaspettato, fratello per le esperienze perse. “Vorrei che tu fossi / mio fratello”. Un altro uomo, più grande e forte di lui, che avanza in montagna, nel bosco, che si ferma, che non scende quando lo chiami, che va troppo veloce, che è difficile da gestire in casa.