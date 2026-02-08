Pucci rinuncia a Sanremo, ma non è lui il fascista: lo sono le risate all’olio di ricino di chi va ai suoi spettacoli. La finta comicità e il conformismo spacciato per libertà d’espressione

E ora la lezione del petulante risvegliatosi in me: Lenny Bruce, anni Cinquanta. America in giacca, riga da una parte, e i processi alla morale della commissione McCarthy che bandiva ogni artista abbastanza coraggioso da essere etichettato come comunista, agente sovietico, elemento disturbante. Parlava di pomp*ni. Non per fare il trasgressivo da bar elegante di Milano, ma per dire: la nostra rispettabilità è una recita. E per le sue parole anti-establishment si faceva arrestare. Oggi la linea è chiarissima e fa paura vederla, e ci consoliamo con la dicotomia destra-sinistra, come fossero isole opzionali in cui salvarsi. Non c’è niente e noi non contiamo niente. E se guardi le news, mettendo da parte i tuoi pregiudizi politici, te ne accorgi. E ora mi viene in mente Totò, ma non quello delle crudeli foto restaurate dall’AI: lui faceva ridere, scherniva l’ipocrisia dei profumati, del potere. Anche Petrolini sputava in faccia alla retorica. L’avanspettacolo era arte povera che menava fendenti veri. Oppure Verdone, quando era Verdone, costruiva maschere che ti facevano ridere e subito dopo ti facevano chiedere: ma quello sono io. Renato Pozzetto smontava l’apartheid borghese con una lentezza assassina. Per non parlare del genio assoluto: Maurizio Milani, che vedevamo in Rai, in prima serata. Lui non cercava l’applauso. Non si atteggiava a duro della comicità caustica: le sue battute moralmente impresentabili non avevano spiegazioni né paracadute. Milani non chiedeva consenso. Ridi dopo. O non ridi affatto. Ed era proprio questo il punto. Lui creava il sottovuoto: ridevi, preoccupandoti. Milani ti metteva in una posizione scomoda e spariva. Era così avanti che oggi verrebbe accusato di tutto, da tutti a destra sinistra con interrogazioni e reel parlamentari. Milano, colpevole di cinismo, scorrettezza, ambiguità, mancanza di messaggio positivo. Maurizio Milani è così avanti che nella tv contemporanea che verrebbe accusato di fare comicità. Ma consoliamoci perché Milani è vivo e vegeto ed è tornato a fare ridere, sempre a modo suo, come ospite ricorrente della seconda serata. Lo vedo prendere il treno da Codogno e lasciare i suoi badili incustoditi, per andare a registrare. E intanto mentre leggi queste inutili parole, le risate continuano e cercano la tua adesione. Senti come ridono, senti come se la godono. Hai presente quella frase sulla risata che ci seppellirà? Sì, è proprio così: una risata ci seppellirà, e avrà l’odore della merda.