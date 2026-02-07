Dai serial killer su Netflix a The Beauty su Disney+: com’è l’ultima serie di Ryan Murphy? L’ossessione per la bellezza diventa horror

Possiamo dire che sono bastate cinque puntate di The Beauty (ispirata all'omonima graphic novel) per arrivare alla sempiterna e banale conclusione che Ryan Murphy è un genio (sue alcune delle più grandi serie mai scritte: American Horror Story, Glee, Monster, Pose) e che non ci siamo affatto stancati di discutere sul concetto di Bellezza. È il tema del nostro secolo (e sono passati più di dieci anni dall'ultima stagione della serie di Ryan Murphy sulla storia di due chirurghi plastici, Nip/Tuck). Tanto è vero che ambiamo tutti - come nel film/cugino della serie, The Substance di Coralie Fargeat - a essere “la migliore versione di noi stessi”. Ecco, The Substance, ma anche La morte ti fa bella e i film di Cronenberg, perché di storie di body horror, di bellezza e di limiti, in fondo, ne abbiamo viste diverse. Eppure, non per questo The Beauty è poco interessante, anzi. Riesce, laddove molti hanno fallito. Procede nell'esaminare le cose, nei punti in cui altri avevano solo mostrato la superficie. Comincia così il primo episodio della serie Fx scritta da Murphy insieme a Matthew Hodgson: 'grande cinema' e per qualche istante, una perfetta Bella Hadid. Il mondo dell’alta moda è sconvolto da una serie di morti avvenute in circostanze raccapriccianti e due agenti, Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall), vengono inviati a Parigi per capire cosa sta succedendo. Un virus, dicono. Un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri umani esteticamente perfetti, esposti però a conseguenze atroci.