"A Sentimental Value" di Joachim Trier è un capolavoro. Lo abbiamo visto in anteprima e a stento abbiamo trattenuto le lacrime. Un film dentro al film che parla della vita che rincorre sé stessa

Semplicemente perché, forse senza un perché, ma domandarsi perché è come spalancare quella porta e scoprire che dietro non vi è la morte, ma l’infinito, un infinito simmetrico come la storia messa in scena da Trier insieme al suo sceneggiatore Eskil Vogt. In ogni dialogo, ogni passaggio della sceneggiatura si nascondono infiniti significati, metafore, analogie, sfumature. Viene il sospetto che sia stata scritta da un Dio perché sin dall’inizio, a partire dalle prime inquadrature, dalle prime note dell’arpeggio di chitarra che apre il film, s’intende che in questo film vi sia qualcosa dell’Aleph di Borges. In F come Falso, Orson Welles apre la pellicola con un gioco di prestigio, e con una frase “il mago non è altro che un attore che interpreta il ruolo di un mago” e Renate Reinsve nel film di Trier interpreta una figlia, Nora, che di professione fa l’attrice di teatro e che suo padre Gustav vorrebbe come protagonista del suo ultimo film. Una vera e grandissima attrice, Renate Reinsve, che interpreta il ruolo di una grandissima attrice di teatro. Il cinema parla di cinema, la natura imita sé stessa e si rassomiglia e il tempo può essere inteso come un serpente che si morde la coda, attorno ad un segreto, ad un “perché?” Da qui sorge la tentazione di rispondervi con il nulla, che è l’opposto della vita. Trier come un dottore della Chiesa o come un fisico quantistico spezza questa ciclicità nel finale, lasciando al pubblico un meraviglioso cristallo, gioiello di vita dalle infinite sfaccettature che nonostante le 2 ore e un quarto di pellicola, tiene incollati allo schermo nella decifrazione di questo splendido enigma spinoziano, elegante e prodigiosa opera di scrittura, regia, produzione e di recitazione. Non vi è un solo momento in cui il pubblico scorga che si tratti di una finzione. “A Sentimental Value” cammina da solo, vive di vita propria. Questo film non è più di Trier, perché ormai il film che abbiamo visto è cristallizzato in quella sceneggiatura che la protagonista non ha intenzione di leggere e che speriamo fino alla fine leggerà, perché quella storia, parla esattamente di lei.