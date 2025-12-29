Sorrentino ha rotto il c**o: qualcuno deve pur dirlo e noi lo diciamo. Con la Grazia imita se stesso

Quindi, a livello istituzionale, questo film s’incastra perfettamente con l’attualità, e si pone dalla parte dei buoni, non dei cattivi. Una scelta semplice, per nulla difficile, ed è stato messo troppo in luce questo aspetto rispetto al contenuto vero e proprio del film e alla sua forma. È tutto troppo spiegato allo spettatore, pure la scena dell’astronauta che piange e poi ride delle sue lacrime che rimangono sospese senza gravità. È tutto lì il cuore del discorso. Se solo potessimo vivere senza gravità, non rimarremmo incollati, come lo siamo con i piedi per terra, ai pensieri ossessivi che ci tormentano e torturano. Il punto, però, è che è proprio difficile abbandonare quella gravità di pensiero, di senso civico, di giustizia guardando un film del genere. E’ un artificio poetico che ricorda un po’ il film su Berlusconi, estremamente macchinoso, macchiettistico, con poca profondità dei personaggi. Però che ci vogliamo fare, non tutte le ciambelle vengono con il buco e Sorrentino ci ha già regalato tanti film bellissimi: L’uomo in più, Youth, La Grande Bellezza, Il Divo, Parthenope, ma pure la prima stagione della serie The Young Pope con Jude Law. Pare quasi che lo spirito creativo di Sorrentino abbia, come una medaglia, due lati. Uno improntato alla leggerezza, alla poesia e all’intelligenza alogica, l’altro invece dedicato a voler dare un giudizio sulle cose, un giudizio che nelle sue opere migliori è decisamente sospeso. Qui invece un giudizio c’è, ma quando Sorrentino giudica scade nel banale, perché il giudizio è una cosa molto banale. È molto più bello raccontare senza prendere posizione, ma anche questo è un giudizio e non è certamente bello, è brutto giudicare, è qualcosa di volgare. Ma qualcuno dovrà pur farlo e Sorrentino, in questo caso, si è voluto sporcare le mani con questa brutta cosa che è il giudizio. Forse non gli è riuscita bene, ma siamo certi sia ancora capace di regalarci perle da custodire nei nostri cuori, come le tante che ci ha già regalato.