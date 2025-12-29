Chi ha incastrato Kevin Spacey al 'Minimarket'? La serie Raiplay è inaccettabile vilipendio di un mostro sacro del cinema mondiale, altro che #MeToo

"Solo nel Paese di Signorini uno come Spacey poteva trovare lavoro". Mi sono trovata di fronte questo tweet e ho bestemmiato, non mi importa scriverlo pubblicamente, io ho bestemmiato. Perché rappresenta il cuore del qualunquismo nostrano, delle cose che si scrivono per sentito dire a spizzichi ma che contribuiscono a formare un'opinione, quella di massa. Kevin Spacey, pur essendo stato prosciolto dalle accuse, resterà per sempre un molestatore nell'immaginario collettivo. Su Alfonso Signorini, invece, ci sono due puntate di 'Falsissimo', lo show YouTube di Fabrizio Corona, piene di accuse gravi, sì, ma ancora tutte da dimostrare nelle sedi opportune. Per semplificare, però, la gente ha già deciso che sia colpevole, marcio, 'porco', come lo definisce a più riprese l'ex dei paparazzi. Perché molte persone, purtroppo, si limitano a ripetere ciò che sentono dire più spesso e, soprattutto, più forte. È sempre stato così da che mondo è mondo. E infatti il mondo è sbagliato. Comunque, ciò non toglie che stiamo vivendo in un universo in cui Kevin Spacey e Alfonso Signorini vengono messi con grande serenità sullo stesso piano. E qui sì, io personalmente la vedo la vita che mi passa davanti agli occhi un minuto prima di morire. Italian Beauty.

Ecco, sempre a proposito di 'Italian Beauty', cosa non funziona in questa raccapricciante sòla che prende il nome di 'Minimarket'? Tutto. Partiamo dal protagonista, Filippo Laganà che interpreta Manlio Viganò. Ossia un over 30 ricchissimo di famiglia che vivacchia a Roma coi soldi del papi milanese (Bertolino), proprietario di una enorme e danarosa azienda. Manlio fa innumerevoli provini, da cui viene puntualmente scartato e ogni tanto si ricorda di lavoricchiare per passare il tempo, non perché ne ha bisogno. Infatti, arriva in ritardo, è perennamente distratto, se gliene potesse fregare di meno vedrebbe l'erba dalla parte delle radici. Si vede che non ha bisogno di un impiego per campare. E questo è fastidioso. Laganà, santocielo, almeno scriviti povero, no? Fingi! Come puoi pretendere che il pubblico empatizzi con un figlio di papà adulto e perdigiorno, con le terga sempre ben coperte dalla nascita? Ce lo dice subito il voice over, fin dalla prima puntata perché dovremmo sentirci coinvolti dalla sua storia personale: "Manlio ha il vizio più brutto di tutti". L'eroina? No, purtroppo. Il suo "vizio" è quello di "sognare". E può farlo benissimo, infatti, mica deve pensare all'affitto. Povera stella (nata con la camicia).