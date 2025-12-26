Tutti gli Spoiler di Stranger Things sono Falsi. Perché spoilerare Stranger Things è un atto di violenza: bulli, potere e distruzione delle narrazioni condivise

Tutti gli spoiler su Stranger Things sono falsi. Che meraviglia questo fenomeno degli spoiler a Stranger Things. Sono utilissimi a capire chi è un bimbominchia e chi no. No, perché c’è gente, in queste ore, da quando sono state rilasciate le tre puntate del Volume 2 della Stagione 5 di Stranger Things, che stanno facendo post spoilerando il tutto. La caccia bimbominchiosa al click ha ormai totalmente spappolato i cervelli.

Ai miei tempi spoileravano soltanto i bulli (sfigatissimi, di solito), fuori da qualunque “narrazione”: perché i bulli – bisogna che si sappia – sono fuori dalle narrazioni, dove c’è sempre una qualche forma di lotta tra il Bene e il Male. Spoilerare non è solo una forma di violenza, è soprattutto l’esibizione del coglione che non ha una narrazione di sé e del mondo e, per attirare l’attenzione, rovina il mondo degli altri.