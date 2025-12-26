Tutti gli Spoiler di Stranger Things sono Falsi. Perché spoilerare Stranger Things è un atto di violenza: bulli, potere e distruzione delle narrazioni condivise

Gli spoiler e i bulli
Tutti gli spoiler su Stranger Things sono falsi. Che meraviglia questo fenomeno degli spoiler a Stranger Things. Sono utilissimi a capire chi è un bimbominchia e chi no. No, perché c’è gente, in queste ore, da quando sono state rilasciate le tre puntate del Volume 2 della Stagione 5 di Stranger Things, che stanno facendo post spoilerando il tutto. La caccia bimbominchiosa al click ha ormai totalmente spappolato i cervelli.
Ai miei tempi spoileravano soltanto i bulli (sfigatissimi, di solito), fuori da qualunque “narrazione”: perché i bulli – bisogna che si sappia – sono fuori dalle narrazioni, dove c’è sempre una qualche forma di lotta tra il Bene e il Male. Spoilerare non è solo una forma di violenza, è soprattutto l’esibizione del coglione che non ha una narrazione di sé e del mondo e, per attirare l’attenzione, rovina il mondo degli altri.
Etica ed Est-Etica
È un fenomeno comune nel mondo moderno: lo potete vedere in ogni ufficio; avrete senz’altro tutti un collega il cui interesse è far fare brutta figura a voi al posto di lavorare per il bene del progetto comune. Sono persone senza etica, poiché l’Etica è una grande narrazione che riesce a parlare del Bene e del Male attraverso l’Est-Etica: il Bello è infatti il Bene “narrato”.
Rompere una narrazione come Stranger Things vuol dire nient’altro che rompere il Bello a favore del Personale; cercare di attirare l’attenzione su di sé senza riuscire a capire quanto “brutta” sia quell’azione. Ma i bulli sono fatti così: sanno di essere brutti e spargere bruttezza è la loro maniera di sperare che il mondo sia brutto quanto loro.
Qumran
La faccenda degli spoiler si inserisce a perfezione nel discorso che sto facendo da circa un mese a questa parte sull’importanza di Stranger Things come ultima narrazione universale e condivisa. Stranger Things narra, in ultimo, di una grande lotta tra il Bene e il Male e, in questo, non è che una riscrittura dei Rotoli di Qumran, i guerrieri della Luce contro le forze delle Tenebre.
E, come ogni narrazione, come ogni “storia” che raccontiamo per portare avanti una visione del “mondo” che abbia una qualche parvenza di senso, essa adopera lo strumento dell’identificazione, che ha avuto il suo culmine nell’“Imitazione di Cristo”. Spoilerare Stranger Things significa non avere capito l’importanza dell’identificazione e non credere, per nulla, nell’importanza della lotta del Bene contro il Male.
I Potenti della Terra sono davvero Brutti e Sfigati, per questo hanno bisogno del Potere
Bene. Adesso prendete coloro che spoilerano e paragonateli ai potenti della Terra, coloro che in questo momento portano avanti le narrazioni di guerra. Io ho sempre trovato strano come sia possibile farci governare da persone che riescono a dormire sapendo che la loro azione di governo causa morti. Ma essi non sono diversi dai bulli: i potenti della Terra sono individui (brutti) che non hanno la capacità di una “narrazione” e che, per questo motivo, riescono solo a rompere le narrazioni altrui: la narrazione della nascita di un bambino che non si preoccupano di uccidere, la narrazione di una storia d’amore che non si preoccupano di devastare, la narrazione dello sforzo quotidiano del vivere e della necessità della bontà per sopravvivere, che non si preoccupano di contrastare con la bruttura della legge di natura: il più forte vince.
Sono animali. Ma sono animali proprio perché non hanno una narrazione. Hanno sì una “propaganda”, ma non riescono a raggiungere le vette dell’Estetica, perché l’Estetica ha bisogno di una “storia”, mentre i potenti della Terra hanno bisogno di “mettersi in mostra” (“mostra” come femminile di “mostro”): in altre parole sono dei bulli sfigati che, attraverso la cattiveria, cercano di recuperare un loro posto nel mondo.
L'uomo è fatto di "storie"
Si dirà: ma davvero tu vuoi paragonare coloro che spoilerano Stranger Things a un Capo di Stato che prende su di sé la responsabilità di una guerra e dei morti conseguenti?
Sì, è esattamente quello che sto facendo.
L’uomo è fatto di “storie”, l’uomo è fatto di “est-etica”, ossia di belle storie che, attraverso l’identificazione, l’immedesimazione, l’imitazione, insegnano all’uomo il senso della nostra esistenza. Ci sono persone “brutte” a questo mondo che pretendono di essere “belle”, volete che davvero vi faccia i nomi o ce la fate da soli a guardare i capi di stato? Senza considerare altri esseri sfigatissimi che vogliono ritagliarsi un loro posto nel mondo, non so, vendendo armi, convinti come sono che la ricchezza, ossia la possibilità della “sopravvivenza”, sia un magnete per la società (che, tra parentesi, vogliono “povera”, altrimenti crollerebbe il loro sistema di potere e identità).
Insomma: viviamo in un mondo comandato da bulli sfigati.
L'imitazione di Cristo
Per questo Stranger Things è una grande narrazione del nostro presente. Abbiamo ancora persone in grado di battersi per una storia “bella”? Coloro che spoilerano Stranger Things sono profondamente invidiosi di coloro che ancora credono al “bello”, all’“estetica”. Rideranno nelle loro camerette insieme agli altri “brutti” per avere rovinato qualcosa di “bello”, così come i potenti della Terra ridono brindando sulle loro supercar per avere rovinato l’amore di un genitore per il figlio.
Il “brutto”, purtroppo, è più potente del “bello”. Ma per questo vi dico di continuare ad avere “fede” nelle storie belle. E ricordatevi: tutti gli spoiler sono FALSI. Così come è falsa la narrazione imperante su questa Terra, raccontata dal Sottosopra in cui vivono coloro dei quali, senza accorgervene, siete schiavi.
Mettete pure i like a chi spoilera, così come date i voti a chi prende il potere sulla vita altrui. Grati ancora a Stranger Things per avere portato alla Luce questa grande verità del genere umano.
E nei giorni di Natale questo è tanto più importante. Quanti “cristiani” ci sono che, per “promuovere” le loro facce bestiali, i loro denti brutti, i loro fisici deformati, si rivolgono al “potere” per distruggere la bellezza? Siete tutti dei fottutissimi Vecna. O non lo sapevate?