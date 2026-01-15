Ancora la Corsica? Dopo i Moretti a Crans Montana, l’omicidio dell’ultranazionalista Alain Orsoni. Colpo di pistola al petto al funerale della madre per l’ex presidente dell’Ajaccio (c’entra sempre la mafia corsa?)

Il legame tra la strage di Crans Montana e la Corsica potrebbe non essere, purtroppo, solo la famiglia Moretti. O meglio, come sospettano in molti, proprio la famiglia Moretti potrebbe essere stata uno degli strumenti della famigerata “mafia corsa” che ormai da tempo sta allargando i suoi interessi ben al di fuori dell’isola francese. Niente di geografico e di culturale, ma criminale. Poteri che si mimetizzano, fiumi di euro che si riciclano e verità che emergono, purtroppo, solo quando il sangue costringe tutti a guardare. E adesso è successo di nuovo, anche se i morti non sono 40 innocenti, ma uno dal passato discutibile.

Dopo il caso Moretti e le ombre sull’inchiesta svizzera, infatti, la Corsica sta restituendo l’immagine più brutale di un sistema che non conosce più nemmeno i propri codici. Perché? Perché Alain Orsoni, 71 anni, ex leader del nazionalismo corso ed ex presidente dell’AC Ajaccio, è stato ucciso con un colpo di pistola al petto mentre assisteva al funerale della madre, nel cimitero di Vero, nell’entroterra di Ajaccio. Un’esecuzione secca, chirurgica, avvenuta nel luogo che per tradizione rappresenta l’ultima tregua possibile. “Con Alain Orsoni ucciso davanti alla bara di sua madre, la Corsica perde l’ultima soglia tra violenza e senso, non perché Orsoni fosse un giusto o un capo ma perché esisteva ancora come limite” – scrive oggi Roberto Saviano sul Corriere della Sera.