La classifica dei libri più letti nel 2025 è una tragedia: tranne il Premio Strega non ci sono romanzi italiani (ma Cazzullo e Alberto Angela sì). Paolo Di Paolo: “Il libro dei giornalisti è diventato una specie di totem ingombrantissimo”

Ho chiesto un’opinione a Paolo Di Paolo, uno degli esponenti più entusiasti del romanzo non di genere in Italia, e anche uno di quelli che vende di più. Mi ha detto: “Non c’è più lo spazio letterario senza genere. Tutto è piuttosto codificato. è vero che i primi dieci giorni sono sempre libri commerciali, però oggettivamente è sempre più forte questa occupazione dello spazio da parte di quei libri che hanno una loro iper-riconoscibilità, cioè generi cristallizzati: il giallo, il noir, il romance, il fantasy, il libro dei giornalisti è diventato una specie di totem ingombrantissimo, già negli anni di Montanelli, Gervaso, Bocca, Biagi, quindi non è che queste cose già non ci fossero, però la dimensione della proposta letteraria ambigua, quella difforme, che non entra in nessun genere codificato è quella che viene completamente schiacciata fino quasi a sparire”. Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere, perché ci ho riflettuto. Non che ci sia nulla di inverosimile in quanto scritto da Di Paolo. È probabilmente vero quanto dice, ma credo manchi anche qualcosa. Tolte rare eccezioni, tutte di natura più o meno sperimentale (Digressione di Griffi, Autobiogrammatica di Giartosio e poco altro), ciò che manca in Italia non è tanto uno spazio nel mercato quanto un mercato di buoni romanzi non di genere tale da poter sollecitare l’attenzione degli editori e del pubblico. Certo, la colpa è da rintracciare nella filiera, ma davvero dovremmo prosciogliere da ogni accusa lo scrittore italiano, una strana creatura fatta di cliché, neorealismo e psicopatologia della vita quotidiana?