“L’uomo guasto” di Massimo Ceccherini è il vero antidoto alla tv del dolore, alla psicologia da salotto e alla letteratura Volo-style…

Chi urla dalle pagine de “L’uomo guasto”? I vizi, il gioco, l’alcol, gli eccessi. Il vivere la vita, a volte, come se fosse già finita o avesse il valore di un soprammobile. Il buttarsi via come filosofia inconsapevole e sfrontata. Un libro in cui si incontrano Carlo Monni e Gabriel Omar Batistuta (quando la Firenze calcistica ardeva), ma anche Settimo, un settantenne con cui Ceccherini lavorò quando ancora faceva il muratore. Quando parla di droga e alcol, Ceccherini parla di “bestia”. Ricorda battuta per battuta film come “Il sorpasso”, “Una vita difficile” e “Toro scatenato”, perché li sente profondamente suoi, come se quell’arte che ha tanto amato – il cinema – fosse stata capace di dirgli chi fosse prima ancora che lui stesso lo scoprisse davvero.

A Gianmarco Aimi, su Rolling Stone, racconta di un tentativo di rinascita attraverso una terapia che non andò a segno: “Lo psicologo, probabilmente, è stato traviato dal mio modo di raccontare e l’aveva presa come una sorta di cabaret, quindi l’ho invogliato a venire con me. Alla fine, non solo ho smesso di andarci, ma non l’ho neppure pagato perché mi sono giocato tutti i soldi”. Ecco la forza della “bestia” che trita e pialla. Ceccherini non si fa sconti e non ne fa, ma neppure – come tanti oggi – glamourizza gli eccessi nella speranza che la discesa agli inferi regali un’aura di immortale coolness.

C’è la provincia toscana, in questo libercolo. Le parole e le facce della gente comune. “Il babbo”, che sorride orgoglioso quando sa che un film ha avuto successo anche grazie a un’anarchica trovata del figlio. E la mamma, che un giorno fuori da scuola si vede correre incontro un piccolo Massimo, per qualche tempo improbabile testimone di Geova nei giorni delle elementari. Grida: “Mammaaa si muore tutti, è inutile che stendi i panni, arriva Armageddon, le palle di fuoco!!”. La fama, i night, le botte, le notti che sostituiscono i giorni arrivano dopo. Protagonista, sempre, un uomo guasto e sincero. Vivo, oggi, anche per affermare che poter dire “sto bene” è una conquista degna di chiassose e sfacciate celebrazioni.