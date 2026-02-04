Abbiamo visto L’Invisibile con Lino Guanciale, ma com’è? Parte come un poliziesco su Messina Denaro e finisce come una fiction Rai (male male...)

I presupposti ideali, dicevamo: invece no, perché dopo una prima parte promettente, tra azioni di spionaggio e appostamenti, la serie perde carattere e va a sbattere contro il solito vizio di romanzare la narrazione, ripiegandosi sulla dimensione familiare e personale dei protagonisti. Ad esempio aggiungendo morti per drammatizzare il racconto, come quella della moglie del viceprocuratore Paolo Guida, caro amico del protagonista: un evento inutile ai fini della trama, il cui unico scopo è aggiungere dramma nella vita dei personaggi.

Grazie a Paolo poi, abbiamo il momento in cui Lucio riepiloga la prima parte dellla puntata: tutte le azioni della sua squadra, in caso non avessimo capito bene cos'era successo fino a quel momento. L'Invisibile infatti, dove può, ricorre a scene che il pubblico può subito decodificare senza disdegnare i cliché.

La serie si fregia di essere l'esordio attoriale di Levante, che qui interpreta la moglie del colonnello: e finché si tratta di due battute, il verbo “fregiare” è adatto alla circostanza. Il problema è quando Levante deve sostenere una scena intera, come quella del litigio con il marito Lino Guanciale: non solo ne esce male lei, ma recita peggio anche lui. Nel ruolo del tecnico radio Ram, il collega di Sanremo 2026 Leo Gassmann, la cui utilità, almeno nella puntata andata in onda, è quella di spogliarsi e farsi vedere a petto nudo per coprire la quota belloccio giovane.