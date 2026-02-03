Sanremo 2026, altro che turcata! Can Yaman co-conduttore all’Ariston è la scelta giusta di Carlo Conti. E il motivo è semplicissimo…

Una scelta che ricorda quella di Gabriel Garko, chiamato da Carlo Conti sul palco come co-conduttore nel 2016. Garko era stato l'attore di punta delle fiction Ares, in titoli come L'Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna, Pupetta: il coraggio e la passione. Erano gli anni in cui Garko era all'apice del successo: sul palco si rivelò terribile, ma tanto era chiaro che non fosse stato reclutato per le sue doti da conduttore.

Can Yaman si inserisce nella stessa visione del Festival; non a caso, il direttore artistico è lo stesso. Chiamare un personaggio popolare, perché il Festival di Carlo Conti unisce: essendo poi l'attore noto anche all'estero, l'obiettivo è quello di strizzare l'occhio al pubblico che segue in Eurovisione.

Se poi Can Yaman sarà un bello che balla, lo scopriremo ovviamente solo durante la diretta. Intanto, un paio di generazioni televisive coltivate a turcate, sono accontentate.

A proposito: incappato in un arresto durante un'operazione antidroga nel jet set di Istanbul, rilasciato poco dopo, Can Yaman lanciò poi strali ai giornalisti dal suo profilo Instagram. Se questo è l'antipasto, chissà come se la caverà in sala stampa all'Ariston.