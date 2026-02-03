Falsissimo, ma davvero Marina e Pier Silvio Berlusconi “hanno chiamato la Rai” per cancellare l’intervista di Corona da Giletti a Lo Stato delle cose?

Secondo Corona infatti, Marina e Pier Silvio Berlusconi avrebbero chiamato la Rai e della seconda parte dell'intervista al suo “amico” Massimo, non se n'è più fatto niente. Corona ha più volte detto che Marina Berlusconi vorrebbe entrare in politica, e di nuovo ha sottolineato che lei e il fratello sono Forza Italia, dunque vicini al governo Meloni. Di conseguenza, la loro telefonata avrebbe avuto conseguenze precise, dato che il governo decide chi lavora in Rai e cosa manda in onda la Rai.

Dopo l'intervista di Giletti, Dagospia aveva scritto che Pier Silvio Berlusconi aveva promesso battaglia alla Rai, anche durante la settimana sanremese. In quest'ottica andava letta l'ospitata di Carlo Conti a Verissimo: l'uomo di punta della Rai, prossimo alla conduzione dell'evento dell'anno, che va nel salotto buono della rete concorrente, è un chiaro segnale di distensione tra le due aziende. A maggior ragione considerando che la conduttrice, Silvia Toffanin, è la moglie di Pier Silvio Berlusconi.

Ora sembrerebbe che la tensione sia rientrata e che Canale 5 si limiterà alla concorrenza soltanto lasciando in onda La Ruota della Fortuna, ma non è detto che il programma non possa essere trasmesso in forma ridotta.