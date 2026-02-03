Falsissimo, ma davvero Marina e Pier Silvio Berlusconi “hanno chiamato la Rai” per cancellare l’intervista di Corona da Giletti a Lo Stato delle cose?

Massimo Giletti si è occupato in diverse occasioni di Fabrizio Corona e dei video del suo canale Falsissimo. Lo ha fatto intervistandolo in una puntata de Lo Stato delle Cose, il programma che conduce su Rai 3, e tornando poi in un secondo momento sullo sviluppo dei fatti che, dalla denuncia di Antonio Medugno ad Alfonso Signorini, hanno portato Falsissimo da YouTube alle aule di tribunale. Nel frattempo, la vicenda ha avuto ulteriori sviluppi: ultima, l'oscuramento del profilo Instagram di Fabrizio Corona. Non solo: il “paparazzi king” non compare più nemmeno su YouTube, dove il canale di Falsissimo è al momento inesistente.
Fabrizio Corona aveva rilasciato un video poche ore prima, in cui annunciava la volontà di creare una lista civica per il 2027 e confermava, seppur con altri termini, quanto scritto da Dagospia: l'intervista di Fabrizio Corona da Giletti non era piaciuta affatto a Mediaset.
Secondo Corona infatti, Marina e Pier Silvio Berlusconi avrebbero chiamato la Rai e della seconda parte dell'intervista al suo “amico” Massimo, non se n'è più fatto niente. Corona ha più volte detto che Marina Berlusconi vorrebbe entrare in politica, e di nuovo ha sottolineato che lei e il fratello sono Forza Italia, dunque vicini al governo Meloni. Di conseguenza, la loro telefonata avrebbe avuto conseguenze precise, dato che il governo decide chi lavora in Rai e cosa manda in onda la Rai.
Dopo l'intervista di Giletti, Dagospia aveva scritto che Pier Silvio Berlusconi aveva promesso battaglia alla Rai, anche durante la settimana sanremese. In quest'ottica andava letta l'ospitata di Carlo Conti a Verissimo: l'uomo di punta della Rai, prossimo alla conduzione dell'evento dell'anno, che va nel salotto buono della rete concorrente, è un chiaro segnale di distensione tra le due aziende. A maggior ragione considerando che la conduttrice, Silvia Toffanin, è la moglie di Pier Silvio Berlusconi.
Ora sembrerebbe che la tensione sia rientrata e che Canale 5 si limiterà alla concorrenza soltanto lasciando in onda La Ruota della Fortuna, ma non è detto che il programma non possa essere trasmesso in forma ridotta.
In un primo momento Alfonso Signorini aveva denunciato Corona per revenge porn, in quanto aveva pubblicato delle foto intime del giornalista nei suoi video. Poi è arrivata anche la diffida di Mediaset, che ha richiesto a Gooogle e Meta la rimozione dei contenuti: alla fine, ciò era avvenuto per violazione del copyright, poiché Corona aveva utilizzato immagini e video Mediaset. A questo punto, senza l'ausilio di altri materiali, Corona aveva comunque rilasciato altri due video, di cui il secondo a pagamento con la chiamata a Claudio Lippi. Ancora, aveva realizzato un ultimo video in cui chiudeva dichiarando che starebbe pensando a un impegno politico, forte delle visualizzazioni di Falsissimo e dei messaggi che gli arrivano.
Al momento risulta tutto oscurato. Con la conseguenza che se i contenuti dell'ultimo video avevano lasciato tiepidi i commentatori, adesso Corona è diventato di nuovo argomento di discussione.