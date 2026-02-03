Sapete perché i direttori di conservatorio stanno tutti zitti sul racket delle masterclass? Perché i docenti di cui vi abbiamo parlato sono gli stessi che li eleggono

A novembre 2025 abbiamo ricevuto le prime testimonianze. Abbiamo studiato il caso e lo abbiamo tirato fuori a fine dicembre 2025. Nel 2026 tre conservatori si sono esposti con un comunicato: Ferrara, Piacenza e Bari. In poche settimane non solo abbiamo fatto scoppiare un vero casino, ma qualcosa si è incrinato.

E lo sapete perché? Perché quello delle masterclass nei conservatori, dei docenti che “invitavano” i propri studenti a frequentare i corsi privati a pagamento d’estate in cambio di voti migliori, è un segreto di Pulcinella. Lo sanno tutti.

E lo sanno bene anche i direttori, che dovremmo occuparsi non solo della strategia ma anche della reputazione dei conservatori. Non solo: i direttori si dovrebbero occupare anche di vigilare sui docenti. Ma allora perché tutto questo silenzio?