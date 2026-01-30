Ecco la bomba sul racket delle masterclass nei conservatori. Un direttore ci conferma tutto: “Dovrei indagare su tanti docenti, ma non posso”. Vi facciamo sentire gli audio in esclusiva

“Quando sono trovato qui come direttore mi sono accorto che alcuni docenti obbligavano i ragazzi effettivamente”. I modi sono vari e, come vi abbiamo detto, sottili: non c’è quasi mai una minaccia diretta, per lo più si tratta di dinamiche che potrebbero sembrare perfettamente lecite, inviti in buona fede, comunicazioni di servizio e così via. Ma qualche volta la forzatura è più evidente: “Sicuramente so di almeno un collega che obbliga. Un mio allievo, con cui sono ancora in rapporto, che è quasi un figlio per me, mi ha proprio detto che li obbligava, perché l’atteggiamento che aveva a lezione, quando loro dicevano che non sarebbero andati, diventava molto negativo”.

È un segreto di Pulcinella, ve lo abbiamo già detto. Quando è uscito il nostro articolo, chi frequenta quell’ambiente ci ha scritto, ci ha aiutato a ricostruire la storia e, talvolta, ha allargato la questione, estendendola non solo alle masterclass. Ma cosa è stato fatto per evitare che tutto questo accadesse? Delle comunicazioni ufficiali ci sono state, ma, come racconta il direttore che abbiamo ascoltato, spesso vengono aggirate o addirittura ignorate. “Nonostante una circolare [inviata dal direttore, ndr] dell’anno scorso alcuni docenti hanno continuato a farlo e ho lasciato correre. Quest'anno ho rimandato la circolare, ho fatto presente che la cosa non si doveva fare, ma non è cambiato molto”.

Il problema, ancora una volta, è l’intero sistema: “Dovrei indagare su molti docenti che probabilmente hanno fatto delle masterclass, l’hanno fatte in maniera un po’ più furba, probabilmente non pubblicizzandole o facendo risultare che facevano lezioni a studenti non del conservatorio eccetera eccetera”.

Cosa resta da fare? Secondo il direttore davvero poco. Parlando di uno dei docenti che più facilmente potrebbe essere messo sotto accusa nel suo conservatorio, il direttore commenta così: “Se io procedessi contro questo docente lui comincerebbe a dire che l’hanno fatto anche Tizio, Caio e Sempronio e sarei costretto a fare la stessa cosa su tutta una serie di persone. Ma io sono già sotto attacco per tante altre cose e non potrei permettermi un altro fardello del genere”.