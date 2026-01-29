I sapori lombardi al centro del sedicesimo episodio di MasterChef 15: protagonista del pressure test infatti, lo chef del ristorante milanese Ratanà Cesare Battisti, uno dei cuochi più rappresentativi della cucina di tradizione rivisitata.

Nato a Milano nel 1971, chef Cesare Battisti ha aperto il Ratanà nel 2009: dopo diversi anni in giro per il mondo infatti, è tornato nella città meneghina e ha fatto parte di brigate dedite alle specialità della tradizione. Qui ha deciso di dare vita a quella che è considerata una delle prime osterie contemporanee in Italia. I piatti per cui i clienti fanno la fila al Ratanà? Grandi classici lombardi come il risotto con ossobuco, il carpaccio di fassona piemontese, i risotti con le verdure di stagione, il vitello tonnato e i mondeghili, delle polpette tradizionali milanesi.