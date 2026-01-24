Ok, ma che è il "forager"? A MasterChef 15 l'esperto Alessandro Di Tizio e il "primo pasto dell'umanità"

24 gennaio 2026

Ok, ma che &egrave; il &quot;forager&quot;? A MasterChef 15 l&#039;esperto Alessandro Di Tizio e il &quot;primo pasto dell&#039;umanit&agrave;&quot;
A MasterChef 15 arriva Alessandro Di Tizio, un esperto "forager": ma di cosa si tratta? Una disciplina antica che praticavano i nostri nonni e non solo; ancora una volta, il cooking show di Sky va verso la strada del recupero

Foto di: ufficio stampa Sky

di Irene Natali Irene Natali

Ma adesso, ma che è 'sto "forager"? Ce lo siamo chiesto in tantii, durante l'ultima puntata di MasterChef su Sky. In procinto di svolgere la prova del pressure test infatti, i concorrenti si sono visti introdurre nella cucina del cooking show Alessandro Di Tizio: professione, appunto, esperto "forager". 
Un "raccoglitore di meraviglie", lo ha definito Bruno Barbieri per presentarlo alla MasterClass: detto in altri termini, Di Tizio raccoglie erbe. È un esperto conoscitore di erbe spontanee che, come spiega lui, studia "attraverso la lente delle scienze gastronomiche e dell'etnobotanica", in quanto " attraverso lo studio delle tradizioni popolarili, si può riscoprire il notro rapporto con la natura e la nostra vera dieta mediterranea".
Abruzzese, nato nel 1986, Alessandro Di Tizio è un gastronomo, esperto "forager" e consulente dell’alta ristorazione per diversi ristoranti stellati. L'ospite ha introdotto i concorrenti nel mondo delle erbe selvatiche: la sfida infatti, consisteva nel preparare una pasta al pesto realizzato con le erbe aromatiche, lavorate rigorosamente al mortaio. Alessandro Di Tizio ha perciò portato: borsa del pastore, ortica, origano, mentuccia, santoreggia, cardaria e achillea. Si tratta di erbe che crescono in natura in maniera spontanea e che, non appartenendo alla tavola di tutti i giorni, richiedono particolare attenzione in fase di preparazione. La sfida infatti, è riuscire ad equilibrare i sapori.
Prima di lasciare la cucina, Di Tizio ha raccomandato di usare gli ingredienti con attenzione, rispetto, e ricordare che queste erbe possono essere considerate il primo pasto dell'umanità.

Alessandro Di Tizio con i giudici di MasterChef
Alessandro Di Tizio con i giudici di MasterChef ufficio stampa Sky

Quando si parla di forager, non si tratta di coltivare le erbe ma proprio di andare in natura a trovarle. Quando si parla di foraging, non si fa riferimento solo alle erbe ma anche a funghi, frutti, fiori, bacche, foglie e persino licheni e corteccia: tutti ingredienti commestibili che la natura ci offre.Una vera e propria branca dell'enogastronomia, che consiste in una pratica antica come l'umanità che, con gli anni, abbiamo perso. Ma sempre più ristoranti si stanno concentrando sulla conoscenza delle erbe spontanee e il loro utilizzo in cucina, seguendo la tendenza del recupero e del riscoprire anche gli ingredienti meno nobili: tra tutti, quello ad aver acceso una luce sulla pratica, il famoso Noma di Copenhagen.
Dietro c'è anche la filosofia del riscoprire i sapori autentici. Una direzione verso cui spesso l'attuale edizione di MasterChef, la quindicesima: non a caso, chef Chiara Pavan è stata protagonista di ben cinque episodi della stagione, al punto che viene da chiedersi se sarà giudice nella prossima edizione.

 

 

 

More

Tag

Top Stories

di Irene Natali Irene Natali

Foto di:

ufficio stampa Sky

Next

Next Next

Intervista totale a Francesco Baccini: “Sanremo? Sono i clan...