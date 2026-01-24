Ok, ma che è il "forager"? A MasterChef 15 l'esperto Alessandro Di Tizio e il "primo pasto dell'umanità"

Ma adesso, ma che è 'sto "forager"? Ce lo siamo chiesto in tantii, durante l'ultima puntata di MasterChef su Sky. In procinto di svolgere la prova del pressure test infatti, i concorrenti si sono visti introdurre nella cucina del cooking show Alessandro Di Tizio: professione, appunto, esperto "forager".

Un "raccoglitore di meraviglie", lo ha definito Bruno Barbieri per presentarlo alla MasterClass: detto in altri termini, Di Tizio raccoglie erbe. È un esperto conoscitore di erbe spontanee che, come spiega lui, studia "attraverso la lente delle scienze gastronomiche e dell'etnobotanica", in quanto " attraverso lo studio delle tradizioni popolarili, si può riscoprire il notro rapporto con la natura e la nostra vera dieta mediterranea".

Abruzzese, nato nel 1986, Alessandro Di Tizio è un gastronomo, esperto "forager" e consulente dell’alta ristorazione per diversi ristoranti stellati. L'ospite ha introdotto i concorrenti nel mondo delle erbe selvatiche: la sfida infatti, consisteva nel preparare una pasta al pesto realizzato con le erbe aromatiche, lavorate rigorosamente al mortaio. Alessandro Di Tizio ha perciò portato: borsa del pastore, ortica, origano, mentuccia, santoreggia, cardaria e achillea. Si tratta di erbe che crescono in natura in maniera spontanea e che, non appartenendo alla tavola di tutti i giorni, richiedono particolare attenzione in fase di preparazione. La sfida infatti, è riuscire ad equilibrare i sapori.

Prima di lasciare la cucina, Di Tizio ha raccomandato di usare gli ingredienti con attenzione, rispetto, e ricordare che queste erbe possono essere considerate il primo pasto dell'umanità.