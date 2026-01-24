Intervista totale a Francesco Baccini: “Sanremo? Sono i clan a decidere chi vince. Oggi il livello culturale è bassissimo e Guccini non verrebbe capito”. Venditti? “Voleva menarmi”

Il cantautore genovese non scomoda giri di parole: non gli piace la televisione italiana, quando può ne diserta gli inviti perché ritiene che il sistema richieda all’artista di fare il pagliaccio. Cita Jannacci, artista con cui ha collaborato: “La televisiòn ha la forza del leòn e ti indurmenta come un cogliòn”. Ricorda di aver imparato a leggere a quattro anni grazie alla televisione, in particolare seguendo la trasmissione degli anni 60 Non è mai troppo tardi: “Oggi se guardi la televisione disimpari a leggere e a scrivere”. Baccini è l’antitesi del democristiano, un antieroe che si colloca da sempre tra gli outsider, tra i politicamente scorretti, non molto diverso da Califano che non a caso omaggia proprio in questo ultimo singolo. Il cantautore romano viene ancora ricordato per la sua sensibilità artistica nonostante condivida con Baccini anche vicende legate al mondo del gossip televisivo. Entrambi hanno infatti in comune un’esperienza che Baccini ritiene lontana anni luce dalla musica, ossia la partecipazione come concorrenti allo storico talent/reality Music Farm, rispettivamente negli anni 2005 e 2006. Un’esperienza che Baccini non rifarebbe e di cui si pente: “Eppure rispetto ai programmi di oggi Music Farm sarebbe un cult, TV impegnata che probabilmente manderebbero in onda su RAI 3”, dichiara, evidenziando come gli odierni programmi musicali siano mirati a ridicolizzare l’artista che non è più neanche artista, ma personaggio o influencer che dir si voglia.

Baccini ne ha anche per il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato solo una volta nel lontano 1997 con il brano Senza tù e già allora con parecchia ostilità: “Sanremo è televisione. Alla televisione interessa fare numeri. La musica non è la cosa fondamentale. Non si ricorda nessuna canzone degli ultimi Festival, io invece mi ricordo perfino le canzoni brutte del Festival che andava in onda quando ero piccolo. Oggi siamo oltre il brutto, il nulla, non ci si ricorda neanche una canzonetta”. Alla domanda su quale sia la caratteristica che conduce un artista alla vittoria del Festival, Baccini risponde secco: “Il contatto con una major. Vince il prodotto, non c’è niente di simile all’arte. Sanremo è un’insalata creata dal direttore artistico per accontentare tutte le fasce d’età. È un fenomeno televisivo nel quale si vedono sempre le stesse facce. Sono i clan che decidono chi deve vincere, chi deve andarci, un po' come nel cinema e in tutto ciò che oggi è mainstream, cosa che a me non è mai interessata. Il mio primo album Cartoon era già una presa in giro al sistema di allora, quello di oggi è anche peggio”.

E in quanto alla musica contemporanea Baccini reputa che sia l’ennesimo prodotto del sistema televisivo, un insieme di dinamiche che premia la forma e mai la sostanza, che propone e impone determinati artisti escludendo chi se lo merita: “È tutta propaganda ed è difficile non esserne assorbiti. In Italia non esiste la meritocrazia. Basta guardare The Voice inglese per accorgersi delle differenze. Sono tutti critici esperti, a detta loro. Nei talent italiani ti ritrovi ad essere giudicato musicalmente da Federica Pellegrini. Non è che io vado ai campionati di nuoto e faccio il giudice. Nella musica oggi ormai entra chiunque, sembra un bordello”.