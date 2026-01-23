Ok, ma chi sono i "desokupas" del servizio di Striscia la Notizia? Ecco il business dietro lo sgombero delle case occupate in Spagna (e che potrebbe arrivare anche in Italia)

Ma chi sono questi “desokupas”? Come spiega l'inviato di Striscia, si tratta di individui riuniti in una miriade di società private che, su chiamata, intervengono per liberare un immobile. Se la legge impiega tempo per restituire al legittimo proprietario il suo appartamento, ci pensano loro: un business che va da 1500 a 5mila euro a chiamata, a seconda del tipo di intervento. Un business più che redditizio, niente che abbia a che vedere con le istituzioni e che, altrettanto, poco ha a che vedere con la legge.

I "desokupas" infatti sono un fenomeno divenuto popolare, ma al limite della legalità: i tempi lunghi della burocrazia, hanno fatto sì che molti li ritengano l'unica alternativa reale per far valere il proprio diritto alla proprietà privata. In qualsiasi modo.

La capostipite è stata Desokupa, una società spagnola fondata da Daniel Esteve nel 2016. Col tempo il suo leader è diventato un vero e proprio influencer, e oggi non è raro vederlo alla tv, fondendo affari e politica. Nel servizio di Striscia non viene menzionato, ma questi gruppi sono vicini Vox, formati in gran parte da buttafuori, ex detenuti, militanti di organizzazioni nazi-iberiche: a vederli comunque, il dubbio era venuto.

Spacciandosi quindi per tutori della legge, nonostante agiscano senza alcuna autorizzazione giudiziaria, col tempo il fenomeno si è espanso e oltre Desokupa sono nate altre aziende simili che riscuotono la simpatia di molti spagnoli e, in generale, i loro membri sono chiamati appunto “desokupas” o “anti-okupas”.