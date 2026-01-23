Il ritorno di Striscia la Notizia è il delitto perfetto di Mediaset? Il programma ammazza l’innovazione televisiva ma per ora funziona

Per l'occasione di questo chiacchierato ritorno, Mediaset ha tolto dal giovedì Forbidden Fruit, una delle tante turcate che ci propina in prima serata come fossero produzioni che la valgono. Poi ha messo Striscia che, in questo modo, se l'è dovuta vedere con Don Matteo, Splendida Cornice e MasterChef: una serata affollatissima. Una collocazione ad alto rischio flop, poco adatta a preservare un prodotto che si vuole promuovere; senza dimenticare il fattore soldi, dato che la turcata tiene botta in economia, mentre Striscia ha certamente altri costi.

Il motivo per cui Striscia è stata sospesa, sono gli ascolti: in prime time durava un'ora circa, e i telespettatori erano pochi rispetto alla concorrenza. Perciò quale poteva essere la soluzione secondo Ricci? Prendere lo stesso format senza ripensarlo e allungarlo a due ore e mezza, ovviamente. E qui veniamo al delitto perfetto: perché in una simile collocazione, con questi presupposti, sarebbe stata solo questione di tempo. Lo conosciamo bene, il papà di Striscia: Antonio Ricci lotta duro, ma non avrebbe mai messo in discussione la sua creatura. .A questo punto perciò, era chiaro che Striscia sarebbe implosa su se stessa: su un passato glorioso di programma rivoluzionario che, però, non accetta cambiamenti né di concludere il proprio corso.

Solo che Antonio Ricci non molla e, contro ogni pronostico, arriva il colpo di scena: alla fine, debutta al 18,6% con 2milioni 783mila spettatori. Meglio del previsto, considerando quello che abbiamo visto. Ora la questione è la tenuta: come si comporterà Striscia alla seconda puntata, svanita la curiosità iniziale?

Il delitto perfetto a Mediaset si è consumato: la vittima però, rifiuta ancora di morire.