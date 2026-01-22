MasterChef 15, ma chi sono Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci? I locali, il pane e il loro segreto in cucina

La storia di Alessandro Frassica inizia a Firenze, ma non con la cucina. Frassica infatti, è partito dalla moda: viene dunque da un mondo completamente distante rispetto a quello dei giudici di MasterChef. Frassica però, ha avuto un incontro che gli ha cambiato la vita: quello con Slow Food, che ha completamente ridefinito i suoi interessi. Approcciandosi alla filosofia di Slow Food infatti, ha sviluppato una passione per il cibo di qualità; una passione che poi è cresciuta fino a diventare altro e, nel 2006, tradursi nell'apertura di 'Ino.

L'idea alla base della sua cucina molto semplice: realizzare un panino che fosse semplice, ma allo stesso tempo ricercato per quanto riguarda ingredienti e sapori. Un panino che Frassica ama definire “contemporaneo” e che ha ottenuto talmente tanto successo da renderlo un ambasciatore del cibo italiano.

Inizialmente i panini realizzati erano molto classici, poi col passare tempo, le ricette sono evolute: ma Frassica rigetta l'etichetta del gourmet. Il suo panino, al contrario, va inteso più come uno street food di qualità. Lo scopo del suo progetto, ha raccontato in un'intervista a Repubblica lo scorso luglio, era quello di “nobilitare un modo di mangiare”: cioè prendere una preparazione tradizionale qual è il panino e mettere al centro la qualità di pane ed ingredienti per esaltarlo. “La cosa che mi fa più piacere -dichiarava in quella stessa intervista- è vedere che attraverso il panino sono riuscito ad andare in giro a raccontare l'Italia, il territorio, le persone”. Del resto, quando lui ha scommesso sul panino, è stato l'unico: le tante paninerie venute dopo, avevano già il suo esempio.