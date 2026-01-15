Masterchef 15, ma chi è Ciccio Sultano, lo chef con due stelle Michelin ospite su Sky? Il ristorante, i piatti forti, i premi e il titolo di miglior cuoco della Sicilia

Nato nel 1970 a Torino da genitori siciliani, di Gela per l'esattezza, Ciccio Sultano è considerato ambasciatore della cucina siciliana.

Noto per la grande cretività, ha iniziato a lavorare molto giovane: come garzone in pasticceria, ha imparato l'arte dei dolci, per poi volare all'estero. Prima dei 30 anni aveva già esperienze non solo in Italia, ma anche in Germania e a New York.

È nel 2000 però che apre Il Duomo di Ragusa Ibla, che gestisce insieme alla moglie Gabriella Cicero; proprio con il Duomo ha conquistato due stelle Michelin: la prima nel 2004 e la seconda nel 2006. È noto come ambasciatore della cucina siciliana e a dimostrazione della sua attenzione alle materie prime, gestisce insieme a due agronomi l'Aia Gaia, un allevamento di pollame in cui gli animali sono allevati a terra, con spazi coltivati a rotazione alternando la semina di trifoglio, leguminose e graminacee.

Nel 2015 ha aperto il bistrot I Banchi, sempre a Ragusa, poi il ristorante Giano dentro l’hotel W di Roma, insieme con la pasticceria di Fabrizio Fiorani.

In onore alla sua visione “jazz” della cucina, Ciccio Sultano punta su piatti contemporanei ma figli della tradizione. La sua proposta da Giano, ad esempio? La pasta con le sarde. Ma è su Instagram, dove è molto attivo, che i suoi piatti si possono ammirare in tutto il loro splendore: dal gelato al latte, arachidi e marasche, alla ventresca con pinoli e melone cucinata al carbone, agli spaghettoni ricci con nocciole dell'Etna, asparagi selvatici e tartufo.