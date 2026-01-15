Tommaso Labate, male male: Realpolitik doveva essere un talk show e adesso ha bisogno di Checco Zalone e Buen Camino per alzare gli ascolti

Arrivato nelle sale lo scorso 25 dicembre, Checco Zalone si è riconfermato un campione del botteghino: Buen Camino infatti, è diventato il maggior incasso di sempre per un film italiano, tanto che al momento campeggia a due milioni di distanza da un colosso come Avatar. Così adesso, oltre a dare respiro al comparto cinematografico grazie ai suoi incassi record, gli tocca pure il compito di salvare i programmi che non guarda nessuno.

Nell'ultima punta di Realpolitik infatti, la virata pop del talk show è stata evidente: un blocco dedicato ai trattamenti per non invecchiare, seguito da quello su Checco Zalone. Per temi e approccio, la semplice fotografia del fenomeno, per un attimo sembrava di essere nel salotto pomeridiano de La Volta Buona su Rai 1: Tommaso Labate come una Balivo qualsiasi.

Emblematico in questo senso, proprio il blocco su Checco Zalone, in cui alla domanda se Zalone sia di destra o sinistra, rispondono tutti compatti che non ha neanche senso chiederselo. Il filosofo Bonaga prova a portare un po' di complessità, spiegando che quando si parla di “politicamente scorretto” non ci si riferisce alla politica ma alla polis cioè la società: in questo senso dunque, Zalone non è mai scorretto perché non manca di rispetto a nessuno. Complessità che Labate tronca subito: “A sentire Bonaga, mi sento bravo in filosofia”. Come una Balivo qualsiasi, appunto.

Spettacolare poi l'accostamento tra Zalone e Moretti, con Labate che chiede a Giampiero Mughini se abbia senso, e quello risponde con un categorico “no”. Per poi dare il colpo di grazia: “Se tu mi avessi chiesto se il film è di destra o di sinistra, mi sarei addormentato”, svilendo la trasmissione che in quello stesso momento gli sta pagando l'ospitata. Presente anche Giovanna Melandri e Simona Izzo, secondo cui il film avrebbe un cuore drammatico ma, come le hanno detto alcuni amici, non racconta quanta gente si innamori lungo il Cammino di Santiago.