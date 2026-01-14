Ah caciottari, la vera notizia nel caso Signorini è che Corona ha riportato Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Ve lo ricordate lo scazzo tra di loro?

“Fabrizio, io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”: era il 2018 quando Ilary Blasi dava del “caciottaro” a Fabrizio Corona in diretta su Canale 5, chiudendo il collegamento al suono di “Lo show quando inizia e quando finisce, lo decido io”.
La Blasi conduceva il Grande Fratello Vip, del cui cast faceva parte Silvia Provvedi, all'epoca fidanzata proprio con il “paparazzi king”. Fabrizio Corona era ospite nella casa di Cinecittà e il suo arrivo era finito a schifìo, con la Blasi che gli rinfacciava di giocare con i sentimenti delle persone: sia quelli di Silvia che i suoi, dato che mentre era incinta, Corona aveva pubblicato un falso scoop sul tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento.
Adesso che è il 2026 invece, probabilmente a Ilary Blasi toccherà chiamare Corona e ringraziarlo: per averle trovato lavoro.
Dopo i video di Falsissimo e le indagini per violenza sessuale ed estorsione a carico di Alfonso Signorini infatti, il giornalista si è “autosospeso” dalla conduzione del Grande Fratello Vip e ora rientrerebbe in gioco proprio Ilary Blasi a cui, tra una vacanza e l'altra, potrebbe spettare l'arduo compito: rimettere piede in uno studio televisivo. E se davvero verrà confermata come sembrerebbe finora, Fabrizio Corona sarebbe riuscito non solo a trovare un'occupazione alla Blasi, ma persino a cancellare il ricordo del fallimentare The Couple.
Non è un mistero che i reality di Mediaset stiano racimolando ascolti miseri, con fortune alterne: usura dei format, nessuna pausa e pubblico di riferimento saturo, hanno condannato una conduzione inedita come quella di Veronica Gentili all'Isola dei Famosi o, seppur incostante, quella navigata di Simona Ventura nell'ultimo Grande Fratello. La Ventura inoltre, ha dovuto subire anche un' ingombrante Ruota della Fortuna che, in virtù del suo riscontro di pubblico, spadroneggia in palinsesto e si gonfia fino alle 22.00.
Ad ogni modo, si dev'essere chiesto Pier Silvio Berlusconi, che fare se il Grande Fratello va male? Ma ovvio: raddoppiarlo! E che fare se il suo autore e conduttore si trova invischato in una storiaccia di abuso di potere tutta da dimostrare, ma impossibile da ignorare? Ma ri-ovvio: cambiare il timoniere, perché di mettere in pausa il format proprio non se ne parla.
Siccome il genio è “fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione”, ecco dunque arrivare il nome giusto: Ilary Blasi. La conduttrice di The Couple, quel Grande Fratello a coppie chiuso tra il lusco e brusco dopo aver toccato il 7,65% di share con appena 951mila telespettatori: senza una puntata finale, oscurando di colpo la diretta e tanti saluti. Senza vincitore, solo uno sterile comunicato stampa in cui si annunciava che il montepremi di ben un milione di euro sarebbe stato donato al Gaslini di Genova.
Ora col Grande Fratello Vip 2026, la Blasi può tornare esattamente dov'era rimasta: un altro reality, un altro Grande Fratello. E incredibile a dirsi, tutto grazie al “caciottaro”.
Nel frattempo, a otto anni di distanza dall'epico scazzo, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati, rinfacciandosi Rolex e tradimenti. Pier Silvio Berlusconi è diventato l'erede al trono di Mediaset dopo la morte del padre e continua a rifilarci soap turche in prima serata, nonché reality che qui vanno male; ma il capolavoro vero è in Spagna, dove la mattina del 28 dicembre Telecinco ha raggiunto il dato record dello 0% di share (no, non è un errore: proprio zero-per-cento).
Fabrizio Corona invece, si è riconfermato esattamente quello che era. Basta guardare Io sono notizia, la docuserie di Netflix in cui racconta che si vergognava di Silvia Provvedi, perché non alla sua altezza; lui che era stato con Nina Moric e Belén Rodriguez l'avrebbe “plasmata” convincendola a rifarsi il seno. Proprio come gli rinfacciava Ilary Blasi in quel famoso momento di tv trash nel 2018, Fabrizio Corona continua a ferire Silvia Provvedi.
Il “caciottaro”, vedi le coincidenze, ha aperto lo spazio perché Ilary Blasi potesse rientrare dalla porta d' ingresso principale di Canale 5: non in estate, ma in prima serata in piena stagione.
A otto anni di distanza, in questa tv, chi è adesso il “caciottaro”?