Ah caciottari, la vera notizia nel caso Signorini è che Corona ha riportato Ilary Blasi al Grande Fratello Vip. Ve lo ricordate lo scazzo tra di loro?

Nel frattempo, a otto anni di distanza dall'epico scazzo, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati, rinfacciandosi Rolex e tradimenti. Pier Silvio Berlusconi è diventato l'erede al trono di Mediaset dopo la morte del padre e continua a rifilarci soap turche in prima serata, nonché reality che qui vanno male; ma il capolavoro vero è in Spagna, dove la mattina del 28 dicembre Telecinco ha raggiunto il dato record dello 0% di share (no, non è un errore: proprio zero-per-cento).

Fabrizio Corona invece, si è riconfermato esattamente quello che era. Basta guardare Io sono notizia, la docuserie di Netflix in cui racconta che si vergognava di Silvia Provvedi, perché non alla sua altezza; lui che era stato con Nina Moric e Belén Rodriguez l'avrebbe “plasmata” convincendola a rifarsi il seno. Proprio come gli rinfacciava Ilary Blasi in quel famoso momento di tv trash nel 2018, Fabrizio Corona continua a ferire Silvia Provvedi.

Il “caciottaro”, vedi le coincidenze, ha aperto lo spazio perché Ilary Blasi potesse rientrare dalla porta d' ingresso principale di Canale 5: non in estate, ma in prima serata in piena stagione.

A otto anni di distanza, in questa tv, chi è adesso il “caciottaro”?