Ma che occhiali indossava Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca? Modello, prezzo e un particolare. Ne abbiamo parlato con l’esperta Angelica Pagnelli

Non è passato inosservato il ritorno di Bianca Berlinguer alla conduzione di È sempre Cartabianca. Durante l'ultima puntata del talk show di Rete 4 infatti, ad aprire la serata è stata una Berlinguer inedita: in occhiali da sole. La giornalista infatti, prima di presentare gli ospiti che sarebbero intervenuti di lì a breve, si è scusata con gli spettatori per il look insolito. Uveite anche lei, come fu per Berlusconi?
Bianca Berlinguer ha spiegato di aver subito un intervento gli occhi: "Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio", ha detto entrando in studio. Poi ha spiegato: niente di grave, ma ancora troppo presto per sostenere le luci dello studio che sono molto luminose. Per tutta la puntata dunque, la giornalista ha condotto tenendo gli occhiali scuri senza mai toglierli.
A vedere questa nuova Berlinguer che ha sbloccato il livello rock star, ci siamo subito chiesti: ma che occhiali saranno? Difficile dirlo, dato che sulla montatura non è visibile alcun brand. Così lo abbiamo chiesto ad Angelica Pagnelli, consulente d'immagine molto attiva su Instagram e, in particolare, specializzata proprio in occhiali. Che possano essere dei Ray Ban? Secondo la Pagnelli è difficile identificare il brand, ma quasi certamente no; piuttosto, potrebbe invece trattarsi di occhiali customizzati graduati, cioè realizzati appositamente per la Berlinguer. Pur non conoscendone il prezzo, possiamo dire che l'asta sembra in titanio e quel che è certo, è che sono degli "occhiali cosmetici". Si tratterebbe cioè di occhiali con lenti colorate abbastanza chiare che lasciano intravedere gli occhi: perciò, a differenza degli occhiali da sole standard, sono occhiali che cammuffano segni di stanchezza e inestetismi. Occhiali perciò, perfetti per la luce interna e aiutare da un punto di vista estetico, ma insufficienti in altre situazioni: per proteggere dai raggi UV infatti, servono colorazioni più scure.
A proposito di occhiali, poco dopo anche Mauro Corona ne ha indossato un paio in segno di solidarietà: "Ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Entrambi con gli occhiali è un po' troppo", l'ha bloccato subito la Berlinguer. Ovviamente, Corona li ha tolti all'istante, per riprendere il suo solito intervento del martedì sera: fine del siparietto, la Berlinguer rockstar era già tornata maestra con la bacchetta in mano.
A questo punto, la puntata è andata avanti affrontando i principali temi di cronaca e attualità politica: la strage di Crans-Montana e i recenti sviluppi sul fermo di Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation e i domiciliari per la moglie Jessica; l 'arresto del Presidente del Venezuela Nicolás Maduro e un'intervista al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, focalizzata in particolare su una previsione sulle prossime mosse di Donald Trump. In studio è arrivata anche la tiktoker Rita De Crescenzo, ormai sdognata in tv dopo le polemiche per i pullman a Roccaraso e l'intervista di Francesca Fagnani.
Ma alla fine di tutto, dopo tante parole già sentite, la domanda vera è una sola: Bianca, dicci il modello degli occhiali.