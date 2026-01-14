Ma che occhiali indossava Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca? Modello, prezzo e un particolare. Ne abbiamo parlato con l’esperta Angelica Pagnelli

A vedere questa nuova Berlinguer che ha sbloccato il livello rock star, ci siamo subito chiesti: ma che occhiali saranno? Difficile dirlo, dato che sulla montatura non è visibile alcun brand. Così lo abbiamo chiesto ad Angelica Pagnelli, consulente d'immagine molto attiva su Instagram e, in particolare, specializzata proprio in occhiali. Che possano essere dei Ray Ban? Secondo la Pagnelli è difficile identificare il brand, ma quasi certamente no; piuttosto, potrebbe invece trattarsi di occhiali customizzati graduati, cioè realizzati appositamente per la Berlinguer. Pur non conoscendone il prezzo, possiamo dire che l'asta sembra in titanio e quel che è certo, è che sono degli "occhiali cosmetici". Si tratterebbe cioè di occhiali con lenti colorate abbastanza chiare che lasciano intravedere gli occhi: perciò, a differenza degli occhiali da sole standard, sono occhiali che cammuffano segni di stanchezza e inestetismi. Occhiali perciò, perfetti per la luce interna e aiutare da un punto di vista estetico, ma insufficienti in altre situazioni: per proteggere dai raggi UV infatti, servono colorazioni più scure.