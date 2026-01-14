Ma Buen Camino ha chiesto il tax credit? Sì, anche alla Spagna. E il film italiano con più incassi di sempre aspetta i 7,8 milioni dal ministero

Ma quindi lo Stato ha finanziato la docuserie su Fabrizio Corona? Non proprio. Lo abbiamo spiegato: Io sono notizia ha beneficiato di un’agevolazione fiscale di circa 800mila euro. Lo Stato, quindi, ha rinunciato a quei soldi. È lo strumento del tax credit. Nel frattempo, mentre si discute sulla legittimità o meno di un beneficio del genere per un’opera su Corona, Buen Camino è diventato il film italiano più redditizio di sempre al box office: 65.689.125 contro i 65.365.736 di Quo vado?. Il protagonista è sempre Checco Zalone. L’obiettivo è il primo posto assoluto, attualmente occupato da Avatar, uscito nel 2009, che ha guadagnato 68.600.000. Un’asticella raggiungibile per Zalone e Gennaro Nunziante. Di Io sono notizia si è detto, ma Buen Camino ha avuto la stessa agevolazione dal tax credit? E se sì, a quanto ammonta?