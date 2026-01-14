Luigi Garattini la spara grossa: “Per vivere fino a cent’anni basta col vino”. Ma gli risponde il sommelier Luca Gardini (The Wine Killer): "Secondo alcuni studi, fa bene". E senza alcol? Non è vino"

Ma davvero per vivere a lungo, bisogna bandire il vino come sostiene Garattini?

Non posso parlare da un punto di vista medico, perché non ne ho le competenze. Posso dire però che tutti gli eccessi fanno male: alcol, grassi, zuccheri. Ma quando c'è qualità, assunti in maniera equlibrata, quegli stessi elementi fanno bene. E poi il vino è anche altro...

Cosa?

In Italia il vino è legato anche a un turismo, il cosiddetto enoturismo, in cui le persone seguono i percorsi del vino visitando luoghi, cantine, spazi. Il vino dunque è anche arte, cultura. Senza dimenticare che il vino è agricoltura, il lavoro delle persone e non si tratta solo del bicchierino: dietro c'è un ecosistema, in Italia abbiamo aree in cui i vigneti coprono la maggior parte del territorio. Penso alle Langhe, all'Etna, alla zona del Chianti ad esempio.

Quindi non possiamo abolire il vino anche per una questione economica?

Parlare di “abolirlo” mi sembra eccessivo: un bicchiere a pranzo e uno a cena non hanno mai fatto male: Addirittura ci sono alcuni studi che hanno documentato il contrario: il resvetrarolo contenuto nell'uva ad esempio, fa bene. Lo ripeto: da un punto di vista fisico e medico fanno male tanto cose, se assunte in modo eccessivo.