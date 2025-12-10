La cucina italiana è patrimonio dell’UNESCO? Sì, e nel Paese a cosce aperte non te la puoi più permettere

Tra le tante vittorie del nostro Governo si aggiunge, in data di oggi, il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO. Traguardo che, ha puntualizzato il Premier, siamo i primi ad ottenere nel mondo. Forse siamo anche i primi a farne richiesta. Starà ridendo la Mina di fine anni Settanta, quella che faceva la parte della casalinga borghese in grande difficoltà tra bovini della Gallura e vini delle Langhe per poi confondere la merda col cioccolato. Di contro quella casalinga, quella vera, sarà terribilmente infastidita da chi questo nuovo traguardo della cucina italiana non riesce a festeggiarlo. Oggi l'UNESCO è come l’Accademia della Crusca quando inserisce nel vocabolario italiano il termine petaloso, la cucina italiana invece è soprattutto un libro stantio che invade i mercatini dell’usato di una qualunque provincia italiana.



È tutto assurdo, degradato. Lo è il riconoscimento di per sé che non eleva, non tutela e non accresce in alcun modo la nostra cucina né tantomeno si disturba a farlo, tanto che è “patrimonio immateriale” e quindi non c'è neanche bisogno di piantarci un cartello davanti. È un titolo, questo, che vale come il “dottore” con cui ti appellano al bar dell'Autogrill. È degradante il fatto che a far notare questa comica bolla di niente si passi da disertori della patria, residui bellici del partito comunista, sinistrati schierati. Sono anche troppe parole, queste. Per rendersi conto della follia a cui veniamo sottoposti basterebbe questo scatto memorabile col Ministro Tajani mentre festeggia l'ambito titolo: è a Nuova Delhi, circondato da mamuthones sardi, alle spalle ha la scritta UNESCO stampata in Word Art.