Con Sophie Kinsella se ne va una stagione felice della narrativa, quella della Cick-Lit: da Colazione da Tiffany a I Love Shopping passando da Sex and the City e Bridget Jones

La Kinsella, dopo avere pubblicato alcuni romanzi con il suo vero nome, Madeleine Wickham, si inventa uno pseudonimo, Sophie Kinsella, e prova a sfidare Helen Fielding e Bridget Jones, si inventa Rebecca “Becky” Bloomwood e fa centro al primo colpo con The Secret Dreamworld of a Shopaholic, da noi in Italia I Love Shopping. Dire che Becky era la versione più “leggera” di Bridget sarebbe insultare entrambe le autrici, la Kinsella e la Fielding: erano entrambe profonde, leggere e spiritose a modo loro, e non credo che ci sia stata una vera e propria competizione fra le due autrici. La Fielding con Bridget Jones ha avuto più fortuna al cinema (merito anche dei cast stratosferici e di Renee Zellweger), la Kinsella ha venduto il doppio di libri: parliamo sempre di cifre stratosferiche, 20 milioni la Fielding, 40 milioni la Kinsella.

Poi vennero Il diavolo veste Prada, così come più recentemente Emily in Paris, ma la grande stagione della chick-lit è finita, diventando un genere come un altro e non un fenomeno di costume che ha influenzato cinema e giornalismo. Ci sono state troppe cose in mezzo: l’11 settembre, gli attentati terroristici a Londra, la crisi economica del 2007-2008, l’uscita del Regno Unito dall’Europa.