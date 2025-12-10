Garlasco, David Rossi e, ora, il caso di Yara Gambirasio? Dopo 10 anni i file di “Ignoto1” finalmente in mano alla difesa. Intanto il Garante della Privacy picchia duro su Netflix

Per il delitto di Garlasco e per la vicenda della morte di David Rossi è servito l’intervento televisivo delle Iene perché le procure tornassero a guardare dentro fascicoli ormai archiviati nel passato remoto. Nel caso di Yara Gambirasio, almeno per ora, non c’è alcun programma tv a fare da detonatore. Eppure il meccanismo che si sta innescando assomiglia a quello visto altrove: un punto apparentemente secondario, rimasto ai margini delle sentenze definitive, diventa il varco attraverso cui la difesa prova a rimettere in discussione l’impianto accusatorio. Qui quel punto si chiama DNA di “Ignoto 1”. E c’entra quell’aplotipo Y di cui, ormai, abbiamo sentito parlare tutti. Sono passati quasi quindici anni dalla scomparsa della tredicenne di Brembate di Sopra e sei da quando la Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo di Massimo Giuseppe Bossetti. Sul piano formale il caso è chiuso, la verità giudiziaria è cristallizzata come per Alberto Stasi. Ma finalmente la Corte d’Assise di Bergamo ha appena concesso ai difensori del muratore di Mapello – gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini – qualcosa che inseguivano fin dal primo grado: l’accesso ai file multimediali e alla documentazione tecnica delle analisi genetiche che condussero all’identificazione di “Ignoto 1”. Non è una revisione del processo. Non è un nuovo dibattimento. È, però, il punto in cui una vicenda considerata intoccabile torna a muoversi, almeno sul terreno tecnico. Finora la “prova regina” del procedimento – il DNA sugli slip e sui leggings di Yara – era stata trattata come un blocco monolitico: ai giudici è arrivata la sintesi finale, la corrispondenza ritenuta statisticamente schiacciante (sì, “schiacciante” in un processo, e che “vale 0” in altra indagine) fra il profilo genetico ricavato dai reperti e quello di Bossetti. Tutto ciò che stava a monte restava sostanzialmente opaco alla difesa. Oggi lo scenario cambia: i consulenti di parte potranno esaminare i dati grezzi, le sequenze di amplificazione, le corse elettroforetiche, i tracciati generati dalle macchine. Quei grafici, quelle linee, quei picchi che chi si è occupato delle indagini sul delitto di Garlasco ha imparato a conoscere e che i periti della difesa hanno scandagliato alla ricerca di anomalie.