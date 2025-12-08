Delitto di Garlasco: ora la difesa di Sempio sceglie la linea di Lovati. E si torna a parlare dei testimoni ignorati (o “ritrattanti”)

La BPA dei Ris di Cagliari, stando alle anticipazioni, non ha, infatti, escluso l’azione plurima e, quindi, la certezza fino a ora consolidata che a uccidere Chiara Poggi sia stata una sola persona avrà, dopo il 18 dicembre, una consistenza del tutto differente. Sicuramente non più granitica. E pure la ritrattazione (con conseguente intercettazione in cui confessa al babbo di aver detto la verità, ma di aver ritrattato perché “è meglio così”) del testimone Muschitta, che aveva visto una ragazza in bici nera dirigersi verso Tromello, apre a molti dubbi. Soprattutto se confrontata con un’altra testimonianza, quella del musicista Pietro Emilio Franchioli, ormai deceduto, che nel 2009 disse di aver visto, intorno alle 9,30 del mattino, una figura probabilmente femminile piegata su una bicicletta nera proprio davanti alla villetta di via Pascoli in cui Chiara fu uccisa. “Era vestita di scuro, per me era una donna – si legge in quella deposizione - parlo a due anni di distanza dai fatti perché in un primo momento si diceva che Chiara era morta più tardi e quindi non avevo ricollegato. L’ho fatto quando ho saputo che invece l’orario della morte era stato individuato intorno alle 9 del mattino”. Idem per la testimonianza di cui s’è parlato nell’ultimo dei servizi dedicati a Garlasco da Le Iene andato in onda (prima che il nuovo servizio, annunciato e poi ritirato, scomparisse dai radar) e in cui si riferiva di un’auto che avrebbe sgommato, sempre a quell’ora, proprio all’incrocio di via Pascoli. A proposito, viste le foto rese puliche da Bugalalla in cui, in effetti, una sgommata sull’asfalto (che non significa niente, per carità) c'è davvero?

Insomma, il 18 dicembre si chiarirà il futuro di una posizione, ma l’impressione è che le indagini sono tutt’altro che chiuse. E che si andrà ben oltre la Primavera di cui parlano tutti. Si arriverà, verosimilmente, fino all’ultima scadenza di ottobre. E anche in questo chi ci aveva visto lungo è l’avvocato Massimo Lovati, sempre più dipinto come un mezzo matto avvinazzato a cui, però, il tempo finisce quasi sempre per dare ragione. E’ vero, tra sogni, visioni e personaggi buttati là dopo averli presi in prestito dai cartoni animati, Lovati è uno che fa venire i nervi. Ma ha già dimostrato di saper guardare più oltre degli altri. Chi ha dovuto in qualche modo ammetterlo è anche il nuovo pool difensivo di Andrea Sempio, visto che, dopo l’atteggiamento iper collaborativo delle prime settimane, adesso il legale Liborio Cataliotti ha annunciato che il suo assistito non parlerà più con i pm. La stessa linea presa già da subito dall’avvocato Lovati, che aveva anche contestato la decisione di Sempio e il suo nuovo pool di sottoportsi spontaneamente alle misurazioni antropometriche: “perché dobbiamo andare noi e anticipare? Se vogliono hanno tutti gli strumenti per chiamarci o chiederci”. Adesso anche Liborio Cataliotti sembra pensarla così: “Abbiamo un vantaggio che ci è concesso dalla legge, che custodiamo gelosamente e che intendiamo sfruttare”.