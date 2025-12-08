Rose Villain per Yamamay è l'esatto opposto di Lady Macbeth alla Scala: non una donna sconfitta, ma una dominatrice

Quando Renato Zero cantava “Ti bevo liscia” (ricordate? Ora sistemo le luci e ti riempio di baci / ma non ti posso raggiungere / sei solo un poster sul muro, /un poster bello davvero, /pubblicità di una bibita […] Sono malato di pubblicità) descriveva perfettamente il potere morboso che esercita la bellezza del corpo di una donna sulla mente perversa di un uomo, anzi, dell’italiano medio, che con la moglie sottomessa si mostra tiranno e di fronte all’irraggiungibile bellezza di una diva mezza nuda su di un poster pubblicitario è uno schiavo. Un dualismo totalmente italiano tra santità e peccato. Fossimo stati in Francia una pubblicità come quella di Rose Villain non avrebbe fatto così tanto presa, d’altronde Parigi è la città dei lumi, ma soprattutto la patria del libertinaggio. I francesi si tradiscono gli uni con gli altri, fanno la parte degli amanti, non dei cornuti. “E’ solo un fatto di corna” no? In Italia invece, patria del Cattolicesimo universale, dove c’è il Vaticano, il Papa, le corna feriscono il sottomesso mortalmente, tant’è che poi in molti, dalle guardie giurate agli ingegneri meccanici, quella donna che non riescono a possedere, a contenere, la amano alla follia, poi l’ammazzano. Oppure la sera prima si ubriacano, vanno a puttane e la mattina dopo, con la famiglia al fianco, la moglie profumata e casta, i bambini con la camicia bianca inamidata, vanno a messa e si mettono in mostra per fare invidia al vicino di casa che si è comprato il tagliaerba nuovo. Un po’ come i cantanti che vanno alla Scala di Milano, tutti moraleggianti a parole, ma poi vivono il vizio, la passione, totalmente al di là del bene e del male. Rose Villain è il simbolo del peccato che gli italiani non confesseranno mai, i cantanti a La Scala di Milano la santità dell’orgoglio patrio, così sensibile verso la fragilità della donna. Ci proviamo ad essere francesi, ad accettare la realtà dei fatti, ma ci viene male, perché non vogliamo accettare che Rose Villain è la donna indistruttibile, colei che per la sua bellezza soprattutto esteriore soggiace agli ostacoli e ai pericoli del mondo intero, Lady Macbeth invece non può sopportarli, nonostante i suoi sforzi e muore sotto il loro peso, che poi è il peso della morale sposata da chi ha scritto l’opera. Sono i simboli di due epoche distinte. Oggi la donna non si suicida, oggi la femme fatale si tinge i capelli di azzurro e domina, è potente, in tutti i sensi. Dal punto di vista sessuale, ormai è libera di esercitare la sua influenza scevra di ogni impedimento dovuto al cattolicesimo, ormai inesistente. Dal punto di vista politico, l’Italia ormai è una società matriarcale, Giorgia Meloni è la vera femdom dello stivale con il tacco a spillo che è il nostro paese. Intendiamoci, non c’è niente di male a dire che il patriarcato è un pianeta lontano ormai, perché Rose Villain potrebbe ordinarci di comprare qualsiasi cosa, addirittura un termosifone, un tostapane, un ferro da stiro, saremmo contenti di esaudire ogni suo desiderio in cambio di una frustata.