Caso Emanuela Orlandi, Giletti aggredito da un ex agente dei servizi segreti: stava facendo domande su zio Mario Meneguzzi e lo strano rapporto con il Sisde

“Perché avete avvisato Mario Meneguzzi che lo stavate pedinando. Voi dei servizi lo avete avvisato che era pedinato, mi vuole spiegare perché?” Questa è la domanda che ha fatto Massimo Giletti, in strada, a un ex agente dei servizi segreti coinvolto nelle indagini nell’83 sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Ma il giornalista e conduttore de Lo Stato delle cose è stato aggredito in mezzo alla strada mentre faceva il suo lavoro. Mentre faceva una domanda centrale: perché lo zio di Emanuela Orlandi è stato avvertito da un agente del Sisde del pedinamento? E questa domanda ne nasconde un’altra, più importante: qual era il rapporto tra Mario Meneguzzi, che lavorava al bar della Camera, e i servizi segreti italiani?

Come riportato durante la puntata de Lo Stato delle cose, Meneguzzi venne probabilmente avvertito da Giulio Gangi, ora deceduto, che si interessò fin da subito al caso Orlandi insieme a un suo collega, l’uomo che ha aggredito Giletti in mezzo alla strada.

Per ora, nonostante l’anticipazione del video a Fanpage, il nome dell’ex agente del Sisde non è stato fatto. Tuttavia, il riferimento all’audizione in Commissione di inchiesta del 4 dicembre 2025 fa ipotizzare che quel nome possa essere Claudio Martufi, che nell’83 andò a casa degli Orlandi insieme a Gangi.