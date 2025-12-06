Caso Emanuela Orlandi, ma Giovanni Paolo II è il buono o il cattivo di questa storia? Dopo i sospetti su zio Meneguzzi, Pietro “riabilita” il papa, che ora diventa una fonte attendibile per la pista del terrorismo internazionale

“Non so come avremmo fatto senza di loro. Sono stanco di commentare questo ennesimo depistaggio, molto più chiaro oggi rispetto al passato. Posso solo dire a chi pensa che sia vera questa pista, che così mette anche in dubbio le parole di Papa Giovanni Paolo II quando venne a casa nostra e ci disse che Emanuela era vittima del terrorismo internazionale. Era anche lui un depistatore?”

Ma quindi per Pietro Orlandi papa Giovanni Paolo II era coinvolto, ha nascosto la verità (“Fino a quando Wojtyla non si è presentato a casa nostra il caso continuava ad andare avanti. Poi è cambiato tutto”) o la verità la disse già nel 1983 (“… quando venne a casa nostra e ci disse che Emanuela era vittima del terrorismo internazionale, era anche lui un depistatore?”)?

Alcune di queste dichiarazioni si riferiscono allo stesso evento, l’incontro tra Wojtyla e la famiglia Orlandi dopo la scomparsa: in una di queste Pietro Orlandi sostiene che dopo l’incontro con il Papa cambiò tutto. Da quel momento in poi seguirono decenni di silenzio da parte del Vaticano. Però, nella frase di queste ore, Pietro Orlandi sfida chi segue la pista dello zio a mettere in dubbio le parola di un pontefice: “Anche lui era un depistatore?” Ma se Pietro crede che Giovanni Paolo II abbia nascosto la verità per così tanto tempo, perché è così convinto che non l’abbia depistato quarantacinque anni fa dicendogli della pista del terrorismo internazionale?

Nel giro degli ultimi due anni ha anche chiesto di indagare a 360 gradi sulle alte sfere del Vaticano, papa compreso. Quindi lui è il primo a non fidarsi dei papi, Giovanni Paolo II compreso. Allora perché rispondere alle accuse verso lo zio “appellandosi all’autorità” del papa che gli parlò della pista del terrorismo internazionale? Insomma, è il buono o il cattivo in questa storia? Delle due l’una.